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Do czerwcowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

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13 czerwca 2026, 08:31
Maja Retman
Maja Retman
Do czerwcowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
Do czerwcowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
ShutterStock

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Za pracę w nocy należy się dodatkowe wynagrodzenie. Nie każdy jednak dostaje taką samą kwotę, ponieważ wysokość dodatku zmienia się z miesiąca na miesiąc. Wszystko zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym okresie rozliczeniowym. W czerwcu 2026 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin. Sprawdzamy, ile maksymalnie można zyskać dzięki nocnym zmianom.

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Kto otrzyma dodatek za pracę w nocy?

Prawo do dodatku nocnego ma każdy pracownik wykonujący obowiązki w porze nocnej. Nie ma znaczenia rodzaj umowy ani wysokość podstawowego wynagrodzenia. Świadczenie wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy i pracodawca ma obowiązek je wypłacić.

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Dodatek wynosi 20 proc. stawki godzinowej obliczanej na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota jest naliczana za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej.

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Ile wynosi dodatek nocny w czerwcu 2026?

Od stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. W czerwcu nominalny czas pracy to 168 godzin, co oznacza, że stawka godzinowa wynosi 28,61 zł. Po wyliczeniu 20 proc. tej kwoty dodatek za jedną godzinę pracy w nocy wynosi 5,72 zł brutto.

Jeśli pracownik przepracuje cały czerwcowy wymiar czasu pracy wyłącznie w porze nocnej, otrzyma łącznie 960,96 zł dodatku. Po zaokrągleniu daje to około 961 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia.

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Jak przepisy definiują porę nocną?

Kodeks pracy wskazuje, że pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin mieszczących się między 21.00 a 7.00 rano. Konkretne godziny ustala jednak pracodawca – najczęściej w regulaminie pracy lub w umowie.

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W praktyce oznacza to, że w jednej firmie pora nocna może trwać od 21.00 do 5.00, a w innej od 22.00 do 6.00 lub 23.00 do 7.00. Spotykane są również mniej standardowe przedziały godzinowe, dostosowane do organizacji pracy w zakładzie.

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Dlaczego wysokość dodatku zmienia się co miesiąc?

Dodatek nocny nie ma jednej stałej stawki obowiązującej przez cały rok. Jego wysokość zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu. Im mniej godzin do przepracowania, tym wyższa stawka godzinowa wynikająca z płacy minimalnej, a więc również wyższy dodatek nocny.

W miesiącach z większą liczbą godzin pracy – tak jak w czerwcu – stawka dodatku jest nieco niższa niż np. w maju czy listopadzie.

Pracodawca musi wypłacić dodatek

Dodatek za pracę w nocy jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Pracodawca nie może z niego zrezygnować ani zastąpić go innym świadczeniem.

Wyjątkiem są pracownicy stale wykonujący obowiązki poza zakładem pracy. W takich sytuacjach możliwe jest ustalenie ryczałtu za pracę nocną. Musi on jednak odpowiadać przewidywanej liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej i nie może być ustalony dowolnie.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy na 2026 na każdy miesiąc

• Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto

• Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,

• Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,

• Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto

• Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto

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Nie wszyscy mogą pracować w porze nocnej

Nie wszyscy pracownicy mogą być kierowani do tego rodzaju zadań. Przepisy wyłączają z tej grupy kobiety w ciąży, osoby poniżej 18. roku życia oraz pracowników opiekujących się dzieckiem do 8 lat. Ograniczenia dotyczą również osób z niepełnosprawnościami, chyba że lekarz medycyny pracy dopuści je do wykonywania takich obowiązków.

Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy według Kodeksu pracy?

Prawo do dodatku nocnego ma każdy pracownik wykonujący obowiązki w porze nocnej. Nie ma znaczenia rodzaj umowy ani wysokość podstawowego wynagrodzenia.

Ile wynosi dodatek za jedną godzinę pracy w nocy w czerwcu 2026 roku?

Od stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, a w czerwcu nominalny czas pracy to 168 godzin. Dodatek za jedną godzinę pracy w nocy wynosi 5,72 zł brutto.

Ile dodatku nocnego można otrzymać za cały czerwiec 2026 roku w porze nocnej?

Jeśli pracownik przepracuje cały czerwcowy wymiar czasu pracy wyłącznie w porze nocnej, otrzyma łącznie 960,96 zł dodatku, czyli około 961 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia.

Jak Kodeks pracy definiuje porę nocną dla dodatku za pracę w nocy?

Pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin mieszczących się między 21.00 a 7.00 rano. Konkretne godziny ustala pracodawca, najczęściej w regulaminie pracy lub w umowie.

Kto nie może być kierowany do pracy w porze nocnej?

Przepisy wyłączają kobiety w ciąży, osoby poniżej 18. roku życia oraz pracowników opiekujących się dzieckiem do 8 lat. Ograniczenia dotyczą też osób z niepełnosprawnościami, chyba że lekarz medycyny pracy dopuści takie obowiązki.

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Źródło: INFOR
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