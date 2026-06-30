REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Nowe minimalne wynagrodzenie 2026 w ochronie zdrowia od 1 lipca. Nadchodzą duże zmiany

Nowe minimalne wynagrodzenie 2026 w ochronie zdrowia od 1 lipca. Nadchodzą duże zmiany

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 czerwca 2026, 10:50
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, płaca minimalna 2026, płaca minimalna, minimalne wynagrodzenie, złoty, złotówki
Nowe minimalne wynagrodzenie 2026 w ochronie zdrowia od 1 lipca. Nadchodzą duże zmiany
Andrzej Rostek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już od 1 lipca wchodzą w życie wyczekiwane zmiany w zarobkach pracowników sektora medycznego. Opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz ustawowy mechanizm waloryzacji oznaczają finansowy wzrost dla blisko 700 tysięcy osób zatrudnionych w krajowej ochronie zdrowia. Temat ten budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ nowe stawki znacząco wpłyną na budżety szpitali oraz kieszenie samych medyków.

Dlaczego pensje rosną właśnie teraz?

Podwyżki w placówkach medycznych wynikają bezpośrednio z przepisów wiążących najniższe płace w tym sektorze z kondycją polskiej gospodarki. Jako punkt odniesienia do wyliczeń posłużyło przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ubiegłego roku, które wyniosło 8903,56 zł. Zgodnie z tym wskaźnikiem, tegoroczna coroczna waloryzacja gwarantuje wzrost płac zasadniczych o 8,82 proc. Przepisy te określają minimalne wynagrodzenie 2026 dla poszczególnych grup personelu, poniżej którego dyrektorzy placówek nie mogą zejść przy zatrudnieniu na umowę o pracę.

REKLAMA

REKLAMA

Ile zarobią lekarze i rezydenci?

Nowe rozporządzenie szefa resortu zdrowia precyzyjnie określa pensje lekarzy w trakcie specjalizacji, czyli rezydentów. Ich zarobki zależą od tego, czy wybrali ścieżkę kształcenia w obszarach uznanych przez państwo za priorytetowe, takich jak np. pediatria, chirurgia ogólna, anestezjologia czy medycyna rodzinna. W dyscyplinach priorytetowych lekarz rezydent w trakcie pierwszych dwóch lat nauki otrzyma podstawę w wysokości 11 654,76 zł brutto (ok. 8276,43 zł netto), a po tym okresie kwota ta wzrośnie do 12 714,29 zł brutto (ok. 8996,12 zł netto). W pozostałych specjalizacjach stawki te wyniosą odpowiednio 10 595,24 zł brutto (ok. 7552,79 zł netto) na początku oraz 10 913,10 zł brutto (ok. 7770,05 zł netto) w kolejnych latach szkolenia. Szczególne prawa zachowają również dentyści szkolący się w ortodoncji, którzy rozpoczęli naukę przed lipcem 2020 roku - zachowają oni wyższe uposażenie przypisane do dziedzin priorytetowych. Z kolei lekarze, którzy posiadają już pełną specjalizację, mogą liczyć na najwyższe gwarantowane ustawowo stawki. Ich minimalna pensja zasadnicza osiągnie pułap 12 910,16 zł brutto (ok. 9130,56 zł netto). Medycy bez specjalizacji mają zapewnione minimum 10 595,24 zł brutto (ok. 7552,79 zł netto), natomiast lekarze odbywający staż podyplomowy zarobią co najmniej 8458,38 zł brutto (ok. 6095,84 zł netto).

Wzrost uposażeń dla pielęgniarek, magistrów i personelu pomocniczego

Lipcowy mechanizm podwyżek obejmuje całą siatkę płac w medycynie. Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim i uzyskaną specjalizacją - w tym pielęgniarki, położne, farmaceuci, psycholodzy kliniczni oraz diagności laboratoryjni - będą zarabiać minimum 11 485,59 zł brutto (ok. 8159,94 zł netto). Jeśli pracownik posiada dyplom magistra, lecz nie ma specjalizacji, jego nowa podstawa to 9081,63 zł brutto (ok. 6520,31 zł netto). Dla personelu z wykształceniem średnim zawodowym lub licencjackim (m.in. ratowników medycznych oraz pielęgniarek i fizjoterapeutów na tym etapie edukacji) nowa granica to 8369,35 zł brutto (ok. 6035,01 zł netto). Zmiany nie omijają również pracowników administracyjnych, personelu technicznego oraz pracowników pomocniczych, takich jak salowe czy noszowi, których zarobki zostaną adekwatnie podniesione w stosunku do dotychczasowych baz.

Kto zapłaci za podwyżki? Szpitale czekają na ruch NFZ

Choć termin wejścia w życie nowych stawek jest bezdyskusyjny, menedżerowie ochrony zdrowia zgłaszają poważne obawy dotyczące ich finansowania. Podniesienie pensji zasadniczych tak dużej grupy pracowników rodzi potężne koszty po stronie szpitali. Przykładowo, w minionym roku analogiczna operacja podnoszenia płac kosztowała system medyczny niemal 17 miliardów złotych. Eksperci rynkowi wskazują, że dyrektorzy placówek medycznych wciąż nie mają pełnej jasności, skąd pozyskają fundusze. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiły jeszcze kluczowych decyzji o zmianie wycen procedur medycznych. Opóźnia się także publikacja niezbędnych analiz i wytycznych przygotowywanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Bez szybkiego podniesienia kontraktów przez państwowego płatnika wiele szpitali może stanąć w obliczu trudnej sytuacji finansowej.

REKLAMA

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy obowiązuje nowe minimalne wynagrodzenie 2026 w ochronie zdrowia?

Nowe stawki wchodzą w życie od 1 lipca i oznaczają finansowy wzrost dla blisko 700 tysięcy osób zatrudnionych w krajowej ochronie zdrowia.

Z czego wynika wzrost płac zasadniczych w ochronie zdrowia od 1 lipca?

Podwyżki wynikają z przepisów wiążących najniższe płace z kondycją polskiej gospodarki. Punktem odniesienia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ubiegłego roku: 8903,56 zł, a coroczna waloryzacja gwarantuje wzrost o 8,82%.

Ile wyniesie wynagrodzenie lekarza rezydenta w dyscyplinach priorytetowych od 1 lipca?

Lekarz rezydent w dyscyplinach priorytetowych przez pierwsze dwa lata nauki otrzyma 11 654,76 zł brutto (ok. 8276,43 zł netto), a po tym okresie 12 714,29 zł brutto (ok. 8996,12 zł netto).

Jakie minimalne stawki otrzymają lekarze specjaliści, lekarze bez specjalizacji i stażyści?

Lekarze z pełną specjalizacją otrzymają minimum 12 910,16 zł brutto (ok. 9130,56 zł netto). Medycy bez specjalizacji mają minimum 10 595,24 zł brutto (ok. 7552,79 zł netto), a lekarze na stażu podyplomowym co najmniej 8458,38 zł brutto (ok. 6095,84 zł netto).

Jakie obawy dotyczą finansowania podwyżek w ochronie zdrowia od 1 lipca?

Menedżerowie ochrony zdrowia zgłaszają poważne obawy dotyczące finansowania nowych stawek. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiły jeszcze kluczowych decyzji o zmianie wycen procedur medycznych.

Powiązane
Nowe 800 plus dla seniorów? ZUS wydał pilny komunikat. Wszystko stało się jasne
Nowe 800 plus dla seniorów? ZUS wydał pilny komunikat. Wszystko stało się jasne
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – decyzja rządu w sprawie podwyżki świadczenia już zapadła?
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – decyzja rządu w sprawie podwyżki świadczenia już zapadła?
Renta wdowia 2026. 15% swojej emerytury i 100% renty rodzinnej po zmarłym małżonku czy na odwrót? Zobacz, co się bardziej opłaca [Przykłady i wyliczenia]
Renta wdowia 2026. 15% swojej emerytury i 100% renty rodzinnej po zmarłym małżonku czy na odwrót? Zobacz, co się bardziej opłaca [Przykłady i wyliczenia]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Odpłatność za godziny ponadlimitowe i wyżywienie w przedszkolach. Stanowisko resortu edukacji
30 cze 2026

W publicznych przedszkolach pobiera się opłatę za każdą godzinę ponad limit bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Także za wyżywienie pobierana jest osobna opłata. MEN odpowiedział na zapytanie dotyczące charakteru tych opłat.
Publikuj widełki wynagrodzenia w ofertach pracy. Niejawna stawka to nie dyskrecja, tylko sygnał ostrzegawczy [WYWIAD]
30 cze 2026

Publikuj widełki wynagrodzenia w ofertach pracy. W niektórych branżach to od dawna standard, a w innych zaczyna być standardem. Dziś niejawna stawka to już nie dyskrecja, tylko sygnał ostrzegawczy. Pracownicy nie chcą tracić czasu na rekrutację, w której podczas rozmowy dowiedzą się o rażącej dysproporcji w zarobkach oczekiwanych i proponowanych.
PFRON uruchomi SODiR 3.0. Z korzyścią dla osób z niepełnosprawnością
30 cze 2026

SODiR 3.0 to nowa wersja systemu informatycznego PFRON służącego do obsługi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i bardziej przyjaznego użytkownikom rozwiązania, które usprawni realizację procesów zarówno po stronie beneficjentów, jak i PFRON. Realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich i stanowi jeden z kluczowych elementów cyfrowej transformacji usług świadczonych przez PFRON.
Koniec z własnością balkonów i tarasów – od teraz będą w całości należeć do nieruchomości wspólnej, a właścicielowi mieszkania przysługiwać będzie wyłącznie służebność? Nowy projekt rządowy
30 cze 2026

W rządzie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o własności lokali, który raz na zawsze ma rozwiązać spory, do których dochodzi pomiędzy właścicielami mieszkań i wspólnotami mieszkaniowymi o to, kto jest właścicielem i w zakresie czyjej odpowiedzialności pozostają poszczególne części balkonów (lub odpowiednio – loggii i tarasów). Ministerstwo Sprawiedliwości postuluje, żeby balkony (loggie i tarasy) we wszystkich budynkach wielorodzinnych zostały zaliczone w całości do nieruchomości wspólnej (czyli – przestały stanowić część składową nieruchomości), a właścicielom mieszkań przysługiwała w stosunku do nich wyłącznie służebność.

REKLAMA

Payroll po polsku: najważniejsze wyzwania i trendy w obsłudze kadr i płac na współczesnym rynku
30 cze 2026

Jedna błędnie naliczona lista płac może oznaczać korekty dokumentów, dodatkowe koszty i dziesiątki pytań ze strony pracowników. Tymczasem dział kadr i płac odpowiada za znacznie więcej niż terminowe wynagrodzenia.
Reforma finansów samorządów – 53 mld zł więcej w 2 lata, ale i problemy do poprawy w 2027 roku
30 cze 2026

MF opublikowało raport po pierwszym roku działania reformy finansów samorządów. Gminy, miasta, powiaty i województwa dostały łącznie o 53,3 mld zł więcej niż dostałyby według starych zasad. Reforma zmieniła sposób finansowania samorządów – odtąd głównym źródłem pieniędzy jest PIT od mieszkańców, nie subwencje. Ale eksperci MF przyznają: system wymaga poprawek. Co działa i jakie będą zmiany w 2027?
Nowe minimalne wynagrodzenie 2026 w ochronie zdrowia od 1 lipca. Nadchodzą duże zmiany
30 cze 2026

Już od 1 lipca wchodzą w życie wyczekiwane zmiany w zarobkach pracowników sektora medycznego. Opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz ustawowy mechanizm waloryzacji oznaczają finansowy wzrost dla blisko 700 tysięcy osób zatrudnionych w krajowej ochronie zdrowia. Temat ten budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ nowe stawki znacząco wpłyną na budżety szpitali oraz kieszenie samych medyków.
Sama diagnoza to za mało. Komisje masowo odrzucają te wnioski o niepełnosprawność
29 cze 2026

Szukanie oficjalnej listy chorób uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności to najczęstszy błąd Polaków. Wielu chorych zakłada, że sama nazwa schorzenia w dokumentacji medycznej automatycznie gwarantuje przyznanie stopnia i wysokich zasiłków. W 2026 roku rzeczywistość na komisjach lekarskich bywa jednak bezwzględna, a urzędnicy masowo odrzucają wnioski.

REKLAMA

Ważne dane z ZUS już dostępne. Chodzi o przyszłe emerytury Polaków
30 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył proces corocznego udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego i prognozowanych emeryturach. Informację za 2025 rok można uzyskać w aplikacji mZUS lub za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS.
Przeliczenia po latach. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł [wyrok TK]
30 cze 2026

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA