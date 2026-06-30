Nowe minimalne wynagrodzenie 2026 w ochronie zdrowia od 1 lipca. Nadchodzą duże zmiany

Już od 1 lipca wchodzą w życie wyczekiwane zmiany w zarobkach pracowników sektora medycznego. Opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz ustawowy mechanizm waloryzacji oznaczają finansowy wzrost dla blisko 700 tysięcy osób zatrudnionych w krajowej ochronie zdrowia. Temat ten budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ nowe stawki znacząco wpłyną na budżety szpitali oraz kieszenie samych medyków.

Dlaczego pensje rosną właśnie teraz?

Podwyżki w placówkach medycznych wynikają bezpośrednio z przepisów wiążących najniższe płace w tym sektorze z kondycją polskiej gospodarki. Jako punkt odniesienia do wyliczeń posłużyło przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ubiegłego roku, które wyniosło 8903,56 zł. Zgodnie z tym wskaźnikiem, tegoroczna coroczna waloryzacja gwarantuje wzrost płac zasadniczych o 8,82 proc. Przepisy te określają minimalne wynagrodzenie 2026 dla poszczególnych grup personelu, poniżej którego dyrektorzy placówek nie mogą zejść przy zatrudnieniu na umowę o pracę.

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Ile zarobią lekarze i rezydenci?

Nowe rozporządzenie szefa resortu zdrowia precyzyjnie określa pensje lekarzy w trakcie specjalizacji, czyli rezydentów. Ich zarobki zależą od tego, czy wybrali ścieżkę kształcenia w obszarach uznanych przez państwo za priorytetowe, takich jak np. pediatria, chirurgia ogólna, anestezjologia czy medycyna rodzinna. W dyscyplinach priorytetowych lekarz rezydent w trakcie pierwszych dwóch lat nauki otrzyma podstawę w wysokości 11 654,76 zł brutto (ok. 8276,43 zł netto), a po tym okresie kwota ta wzrośnie do 12 714,29 zł brutto (ok. 8996,12 zł netto). W pozostałych specjalizacjach stawki te wyniosą odpowiednio 10 595,24 zł brutto (ok. 7552,79 zł netto) na początku oraz 10 913,10 zł brutto (ok. 7770,05 zł netto) w kolejnych latach szkolenia. Szczególne prawa zachowają również dentyści szkolący się w ortodoncji, którzy rozpoczęli naukę przed lipcem 2020 roku - zachowają oni wyższe uposażenie przypisane do dziedzin priorytetowych. Z kolei lekarze, którzy posiadają już pełną specjalizację, mogą liczyć na najwyższe gwarantowane ustawowo stawki. Ich minimalna pensja zasadnicza osiągnie pułap 12 910,16 zł brutto (ok. 9130,56 zł netto). Medycy bez specjalizacji mają zapewnione minimum 10 595,24 zł brutto (ok. 7552,79 zł netto), natomiast lekarze odbywający staż podyplomowy zarobią co najmniej 8458,38 zł brutto (ok. 6095,84 zł netto).

Wzrost uposażeń dla pielęgniarek, magistrów i personelu pomocniczego

Lipcowy mechanizm podwyżek obejmuje całą siatkę płac w medycynie. Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim i uzyskaną specjalizacją - w tym pielęgniarki, położne, farmaceuci, psycholodzy kliniczni oraz diagności laboratoryjni - będą zarabiać minimum 11 485,59 zł brutto (ok. 8159,94 zł netto). Jeśli pracownik posiada dyplom magistra, lecz nie ma specjalizacji, jego nowa podstawa to 9081,63 zł brutto (ok. 6520,31 zł netto). Dla personelu z wykształceniem średnim zawodowym lub licencjackim (m.in. ratowników medycznych oraz pielęgniarek i fizjoterapeutów na tym etapie edukacji) nowa granica to 8369,35 zł brutto (ok. 6035,01 zł netto). Zmiany nie omijają również pracowników administracyjnych, personelu technicznego oraz pracowników pomocniczych, takich jak salowe czy noszowi, których zarobki zostaną adekwatnie podniesione w stosunku do dotychczasowych baz.

Kto zapłaci za podwyżki? Szpitale czekają na ruch NFZ

Choć termin wejścia w życie nowych stawek jest bezdyskusyjny, menedżerowie ochrony zdrowia zgłaszają poważne obawy dotyczące ich finansowania. Podniesienie pensji zasadniczych tak dużej grupy pracowników rodzi potężne koszty po stronie szpitali. Przykładowo, w minionym roku analogiczna operacja podnoszenia płac kosztowała system medyczny niemal 17 miliardów złotych. Eksperci rynkowi wskazują, że dyrektorzy placówek medycznych wciąż nie mają pełnej jasności, skąd pozyskają fundusze. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiły jeszcze kluczowych decyzji o zmianie wycen procedur medycznych. Opóźnia się także publikacja niezbędnych analiz i wytycznych przygotowywanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Bez szybkiego podniesienia kontraktów przez państwowego płatnika wiele szpitali może stanąć w obliczu trudnej sytuacji finansowej.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania