Czy od 1 lipca 2026 to kupujący ma płacić cło od paczek z Chin albo USA? Odpowiedź zaskoczy

Od 1 lipca 2026 r. każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej (np. z Chin, USA, Wielkiej Brytanii) podlega ryczałtowemu cłu 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. To koniec ze zwolnieniem z cła dla przesyłek do 150 euro. Ale kto ma rozliczyc cło? MF wyjaśnia: cła nie płaci konsument. Co jeszcze się zmienia, ile zapłacisz i czy zwrot towaru oznacza zwrot cła?

Co się zmienia od 1 lipca 2026?

Koniec ze zwolnieniem z cła dla małych przesyłek. Tylko do 30 czerwca 2026 r. przesyłki o wartości do 150 EUR zwolnione z cła. Od 1 lipca obowiązuje nowy system:

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Ważne Ryczałtowe cło 3 EUR za każdą pozycję towarową w zgłoszeniu celnym, niezależnie od wartości towaru.

Co to znaczy „pozycja towarowa"?

To grupa towarów tego samego rodzaju w jednym zgłoszeniu celnym.

Przykład Załóżmy, że zamówienie wygląda jak poniżej i zobaczmy, ile cła to oznacza: Zamówienie A: 2 koszulki bawełniane; liczba pozycji: 1; cło: 3 euro; Zamówienie B: 1 koszulka + 1 etui do telefonu; liczba pozycji: 2; cło: 6 euro; Zamówienie C: 1 koszulka + 1 etui do telefonu + 1 zabawka; liczba pozycji: 3; cło: 9 EUR.

Kogo dotyczy nowe cło 3 euro od pozycji towarowej?

Nowe cło 3 euro od pozycji towarowej dotyczy wszystkich kupujących towary przez Internet z państw spoza UE, czyli np.:

Chiny (AliExpress, Shein, Temu),

USA (Amazon, eBay),

Wielka Brytania,

Turcja,

Inne kraje spoza Unii Europejskiej.

Kto płaci cło – konsument czy sprzedawca?

Ważne Ministerstwo Finansów wyjaśnia: cła NIE płaci konsument bezpośrednio. To oznacza, że jako kupujący nie musisz martwić się rozliczeniem celnym cła 3 euro.

Dłużnikiem celnym jest nie konsument, a:

Sprzedawca (np. sklep z Chin),

Platforma internetowa (np. AliExpress, Amazon),

Ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy celnej.

Ważne Ale uwaga: konsument może zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeśli sprzedawca uwzględni koszt cła w cenie produktu lub kosztach dostawy.

Czy zwrot towaru oznacza zwrot cła i VAT?

Nie - jeżeli kupujący zwróci towar zakupiony spoza UE, to nie przysługuje zwrot cła oraz VAT. Nowe przepisy nie przewidują unieważnienia zgłoszenia celnego dla tych przesyłek, więc:

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Pobrane cło nie będzie zwracane po zwrocie towaru.

VAT również nie zostanie zwrócony.

To oznacza, że jeśli kupisz np. etui na telefon z Chin, zapłacisz cło 3 EUR (wliczone w cenę), a następnie zwrócisz ten towar – cło i VAT przepadają dla sprzedawcy, który je rozliczał. Praktyka pokaże, czy nie doprowadzi to do sytuacji, gdzie sprzedawcy w takich sytuacjach nie będą chcieli "odzyskać" cła i VAT w inny sposób - np. potrącając z kwoty, jaka zostanie faktycznie zwrócona kupującemu rezygnującemu z zakupu.

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Co musisz wiedzieć?

Od 1 lipca 2026 r. – koniec ze zwolnieniem z cła dla przesyłek do 150 EUR.

– koniec ze zwolnieniem z cła dla przesyłek do 150 EUR. Ryczałtowe cło 3 EUR za każdą pozycję towarową .

. Konsument nie płaci cła bezpośrednio – cło płaci sprzedawca/platforma .

. Cena zakupu może wzrosnąć – sprzedawcy mogą wliczyć cło w cenę.

– sprzedawcy mogą wliczyć cło w cenę. Zwrot towaru = brak zwrotu cła i VAT.

Kupujesz z Chin, USA czy UK? Od 1 lipca liczy się każda pozycja w koszyku. Spodziewaj się wzrostu cen.

Źródło: Ministerstwo Finansów