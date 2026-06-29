Czy od 1 lipca 2026 to kupujący ma płacić cło od paczek z Chin albo USA? Odpowiedź zaskoczy

Zakupy z Chin i USA droższe od 1 lipca 2026 - ale kto płaci cło? MF wyjaśnia nowe zasady dla paczek spoza UE
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Od 1 lipca 2026 r. każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej (np. z Chin, USA, Wielkiej Brytanii) podlega ryczałtowemu cłu 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. To koniec ze zwolnieniem z cła dla przesyłek do 150 euro. Ale kto ma rozliczyc cło? MF wyjaśnia: cła nie płaci konsument. Co jeszcze się zmienia, ile zapłacisz i czy zwrot towaru oznacza zwrot cła?
- Co się zmienia od 1 lipca 2026?
- Kogo dotyczy nowe cło 3 euro od pozycji towarowej?
- Czy zwrot towaru oznacza zwrot cła i VAT?
- Co musisz wiedzieć?
Co się zmienia od 1 lipca 2026?
Koniec ze zwolnieniem z cła dla małych przesyłek. Tylko do 30 czerwca 2026 r. przesyłki o wartości do 150 EUR zwolnione z cła. Od 1 lipca obowiązuje nowy system:
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Ryczałtowe cło 3 EUR za każdą pozycję towarową w zgłoszeniu celnym, niezależnie od wartości towaru.
Co to znaczy „pozycja towarowa"?
To grupa towarów tego samego rodzaju w jednym zgłoszeniu celnym.
Załóżmy, że zamówienie wygląda jak poniżej i zobaczmy, ile cła to oznacza:
- Zamówienie A: 2 koszulki bawełniane; liczba pozycji: 1; cło: 3 euro;
- Zamówienie B: 1 koszulka + 1 etui do telefonu; liczba pozycji: 2; cło: 6 euro;
- Zamówienie C: 1 koszulka + 1 etui do telefonu + 1 zabawka; liczba pozycji: 3; cło: 9 EUR.
Kogo dotyczy nowe cło 3 euro od pozycji towarowej?
Nowe cło 3 euro od pozycji towarowej dotyczy wszystkich kupujących towary przez Internet z państw spoza UE, czyli np.:
- Chiny (AliExpress, Shein, Temu),
- USA (Amazon, eBay),
- Wielka Brytania,
- Turcja,
- Inne kraje spoza Unii Europejskiej.
Kto płaci cło – konsument czy sprzedawca?
Ministerstwo Finansów wyjaśnia: cła NIE płaci konsument bezpośrednio. To oznacza, że jako kupujący nie musisz martwić się rozliczeniem celnym cła 3 euro.
Dłużnikiem celnym jest nie konsument, a:
- Sprzedawca (np. sklep z Chin),
- Platforma internetowa (np. AliExpress, Amazon),
- Ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy celnej.
Ale uwaga: konsument może zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeśli sprzedawca uwzględni koszt cła w cenie produktu lub kosztach dostawy.
Czy zwrot towaru oznacza zwrot cła i VAT?
Nie - jeżeli kupujący zwróci towar zakupiony spoza UE, to nie przysługuje zwrot cła oraz VAT. Nowe przepisy nie przewidują unieważnienia zgłoszenia celnego dla tych przesyłek, więc:
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- Pobrane cło nie będzie zwracane po zwrocie towaru.
- VAT również nie zostanie zwrócony.
To oznacza, że jeśli kupisz np. etui na telefon z Chin, zapłacisz cło 3 EUR (wliczone w cenę), a następnie zwrócisz ten towar – cło i VAT przepadają dla sprzedawcy, który je rozliczał. Praktyka pokaże, czy nie doprowadzi to do sytuacji, gdzie sprzedawcy w takich sytuacjach nie będą chcieli "odzyskać" cła i VAT w inny sposób - np. potrącając z kwoty, jaka zostanie faktycznie zwrócona kupującemu rezygnującemu z zakupu.
Co musisz wiedzieć?
- Od 1 lipca 2026 r. – koniec ze zwolnieniem z cła dla przesyłek do 150 EUR.
- Ryczałtowe cło 3 EUR za każdą pozycję towarową.
- Konsument nie płaci cła bezpośrednio – cło płaci sprzedawca/platforma.
- Cena zakupu może wzrosnąć – sprzedawcy mogą wliczyć cło w cenę.
- Zwrot towaru = brak zwrotu cła i VAT.
Kupujesz z Chin, USA czy UK? Od 1 lipca liczy się każda pozycja w koszyku. Spodziewaj się wzrostu cen.
Źródło: Ministerstwo Finansów
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