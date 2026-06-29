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Zakupy z Chin i USA droższe od 1 lipca 2026 - ale kto płaci cło? MF wyjaśnia nowe zasady dla paczek spoza UE

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29 czerwca 2026, 10:54
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
zabawkowy wózek zakupowy na klawiaturze laptopa, którego ekran jest otwarty na stronie z zakupami, a przed wózkiem - mini tekturowe torby zakupowe we flagę Chin
Czy od 1 lipca 2026 to kupujący ma płacić cło od paczek z Chin albo USA? Odpowiedź zaskoczy
shutterstock
Shutterstock

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Od 1 lipca 2026 r. każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej (np. z Chin, USA, Wielkiej Brytanii) podlega ryczałtowemu cłu 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. To koniec ze zwolnieniem z cła dla przesyłek do 150 euro. Ale kto ma rozliczyc cło? MF wyjaśnia: cła nie płaci konsument. Co jeszcze się zmienia, ile zapłacisz i czy zwrot towaru oznacza zwrot cła?

Co się zmienia od 1 lipca 2026?

Koniec ze zwolnieniem z cła dla małych przesyłek. Tylko do 30 czerwca 2026 r. przesyłki o wartości do 150 EUR zwolnione z cła. Od 1 lipca obowiązuje nowy system:

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Ważne

Ryczałtowe cło 3 EUR za każdą pozycję towarową w zgłoszeniu celnym, niezależnie od wartości towaru.

Co to znaczy „pozycja towarowa"?

To grupa towarów tego samego rodzaju w jednym zgłoszeniu celnym.

Przykład

Załóżmy, że zamówienie wygląda jak poniżej i zobaczmy, ile cła to oznacza:

  1. Zamówienie A: 2 koszulki bawełniane; liczba pozycji: 1; cło: 3 euro;
  2. Zamówienie B: 1 koszulka + 1 etui do telefonu; liczba pozycji: 2; cło: 6 euro;
  3. Zamówienie C: 1 koszulka + 1 etui do telefonu + 1 zabawka; liczba pozycji: 3; cło: 9 EUR.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Kogo dotyczy nowe cło 3 euro od pozycji towarowej?

Nowe cło 3 euro od pozycji towarowej dotyczy wszystkich kupujących towary przez Internet z państw spoza UE, czyli np.:

  • Chiny (AliExpress, Shein, Temu),
  • USA (Amazon, eBay),
  • Wielka Brytania,
  • Turcja,
  • Inne kraje spoza Unii Europejskiej.

Kto płaci cło – konsument czy sprzedawca?

Ważne

Ministerstwo Finansów wyjaśnia: cła NIE płaci konsument bezpośrednio. To oznacza, że jako kupujący nie musisz martwić się rozliczeniem celnym cła 3 euro.

Dłużnikiem celnym jest nie konsument, a:

  • Sprzedawca (np. sklep z Chin),
  • Platforma internetowa (np. AliExpress, Amazon),
  • Ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy celnej.
Ważne

Ale uwaga: konsument może zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeśli sprzedawca uwzględni koszt cła w cenie produktu lub kosztach dostawy.

KALKULATOR DAT

Czy zwrot towaru oznacza zwrot cła i VAT?

Nie - jeżeli kupujący zwróci towar zakupiony spoza UE, to nie przysługuje zwrot cła oraz VAT. Nowe przepisy nie przewidują unieważnienia zgłoszenia celnego dla tych przesyłek, więc:

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  • Pobrane cło nie będzie zwracane po zwrocie towaru.
  • VAT również nie zostanie zwrócony.

To oznacza, że jeśli kupisz np. etui na telefon z Chin, zapłacisz cło 3 EUR (wliczone w cenę), a następnie zwrócisz ten towar – cło i VAT przepadają dla sprzedawcy, który je rozliczał. Praktyka pokaże, czy nie doprowadzi to do sytuacji, gdzie sprzedawcy w takich sytuacjach nie będą chcieli "odzyskać" cła i VAT w inny sposób - np. potrącając z kwoty, jaka zostanie faktycznie zwrócona kupującemu rezygnującemu z zakupu.

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Co musisz wiedzieć?

  • Od 1 lipca 2026 r. – koniec ze zwolnieniem z cła dla przesyłek do 150 EUR.
  • Ryczałtowe cło 3 EUR za każdą pozycję towarową.
  • Konsument nie płaci cła bezpośrednio – cło płaci sprzedawca/platforma.
  • Cena zakupu może wzrosnąć – sprzedawcy mogą wliczyć cło w cenę.
  • Zwrot towaru = brak zwrotu cła i VAT.

Kupujesz z Chin, USA czy UK? Od 1 lipca liczy się każda pozycja w koszyku. Spodziewaj się wzrostu cen.

Źródło: Ministerstwo Finansów

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