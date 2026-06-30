REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Emeryt » Przeliczanie emerytur. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł

Przeliczanie emerytur. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 czerwca 2026, 08:27
Andrzej Hańderek
dr radca prawny Andrzej Hańderek
radca prawny
oprac. Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Przeliczanie emerytur. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł
Przeliczanie emerytur. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.

Art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20

Przedstawiam zbiór znanych mi korzystnych orzeczeń Sądów Apelacyjnych dotyczących art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydanych po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20, m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

  1. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 marca 2025 roku sygn. akt III AUa 347/24
  2. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2025 roku sygn. akt III AUa 137/25
  3. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2025 roku sygn. akt III AUa 2208/24
  4. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 403/25
  5. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 110/25
  6. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 974/25
  7. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 790/25
  8. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 161/25
  9. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 58/25
  10. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 166/25
  11. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25
  12. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 620/25
  13. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 32/25
  14. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 42/25
  15. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 345/25
  16. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 449/25
  17. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 125/25
  18. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 168/25
  19. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 239/25
  20. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25
  21. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25
  22. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25
  23. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 438/25
  24. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1969/25
  25. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1751/25
  26. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2025 roku sygn. akt III AUa 429/25
  27. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2025 roku sygn. akt III AUa 535/25
  28. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2025 roku sygn. akt III AUa 709/25
  29. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2025 roku sygn. akt III AUa 1954/25
  30. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 419/25
  31. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 382/25
  32. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 października 2025 roku sygn. akt III AUa 565/25
  33. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 226/25
  34. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 160/25
  35. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25
  36. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 987/25
  37. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1472/25
  38. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 392/25
  39. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2025 sygn. akt III AUa 707/25
  40. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 437/25
  41. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2791/25
  42. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1429/25
  43. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 772/25
  44. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2811/25
  45. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 171/25
  46. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 508/25
  47. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 132/25
  48. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 2317/25
  49. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 564/25
  50. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 346/25
  51. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 1194/25
  52. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 732/25
  53. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 1630/25
  54. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 411/25
  55. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 782/25
  56. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 1019/25
  57. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 487/25
  58. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1234/25
  59. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1876/25
  60. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 411/25
  61. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1441/25
  62. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 771/25
  63. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 8/26
  64. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 72/26
  65. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 785/25
  66. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 31 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 825/25
  67. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 26/26
  68. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 252/26
  69. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 226/26
  70. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 397/25
  71. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 595/25
  72. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 75/26
  73. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 112/26
  74. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 482/26
  75. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 530/26
  76. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 232/26
  77. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 31/26
  78. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 391/26
  79. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 1113/25
  80. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 966/25

Wszystkie 365 orzeczenia zostały ujęte w formie tabelarycznej wraz z wyszukiwarką i są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Hańderek pod linkiem:

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Kalkulator dat

REKLAMA

Zobacz również:

Przeliczanie emerytur. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł

Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 482/26, który oddalił apelację ZUSu od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2026 roku sygn. akt VIII U 2327/25. Na mocy powyższych orzeczeń emeryt otrzymał podwyższę emerytury w wysokość ponad 2.600,00 zł miesięcznie oraz wyrównanie ponad 34.000,00 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sprawa dotyczyła emeryta nauczycielskiego z rocznika 1951, który od 2007 roku pobierał emeryturę nauczycielską. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, emeryt złożył wniosek o emeryturę z wieku powszechnego. ZUS dokonał potrąceń wcześniej pobranych emerytur, co spowodowało, że emerytura z wieku powszechnego okazała się mniejszą niż emerytura wcześniejsza. Po dowiedzeniu się przez emeryta o wyroku TK SK 140/20 postanowił zawalczyć o swoje prawa. W pierwszej kolejności złożył wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytur, a po otrzymaniu decyzji odmownej ZUS, kontynuował walkę przez Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym. Oba Sądy stanęły po stronie emeryta, a ZUS wydał już decyzję o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Sama diagnoza to za mało. Komisje masowo odrzucają te wnioski o niepełnosprawność
29 cze 2026

Szukanie oficjalnej listy chorób uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności to najczęstszy błąd Polaków. Wielu chorych zakłada, że sama nazwa schorzenia w dokumentacji medycznej automatycznie gwarantuje przyznanie stopnia i wysokich zasiłków. W 2026 roku rzeczywistość na komisjach lekarskich bywa jednak bezwzględna, a urzędnicy masowo odrzucają wnioski.
Przeliczanie emerytur. Emerytura wyższa o 2600 zł miesięcznie. Sąd przyznał też wyrównanie ponad 34 tysięcy zł
30 cze 2026

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.
Kredyt za budynek został spłacony. Mieszkańcy TBS-ów nie powinni dalej finansować cudzych inwestycji
30 cze 2026

Czynsz w TBS (SIM) ma charakter kosztowy. Nie może zostać zamieniony w bezterminową ratę na rozwój całego Towarzystwa - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Ceny benzyny i oleju napędowego we wtorek, 30 czerwca. Koniec programu CPN – czy od 1 lipca paliwo zdrożeje?
30 cze 2026

Minister energii opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych. We wtorek kończy się rządowy program CPN. Ile zapłacimy dzisiaj, 30 czerwca, za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego? Czy koniec programu spowoduje radykalny wzrost cen paliw?

REKLAMA

Od 1 lipca można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Kto otrzyma 300 plus?
29 cze 2026

Wkrótce rusza nabór wniosków o świadczenie Dobry start. Wyprawka szkolna w wysokości 300 zł przysługuje na dzieci uczące się w szkole, a wsparcie należy się niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.
Połowa Polaków nie wie, że to koniec tanich zakupów z Chin. Od 1 lipca minimum 3 euro cła do każdej przesyłki spoza UE. Platformy walczą, aby nie stracić Europy
30 cze 2026

Aż 51% konsumentów e-commerce nad Wisłą nie słyszało, że od lipca 2026 r. do zagranicznych zakupów internetowych będzie doliczane cło wynoszące co najmniej 3 euro. To efekt starcia z azjatyckimi serwisami, które w 2025 r. wysłały do Unii Europejskiej prawie 5,9 mld przesyłek o średniej wartości zaledwie 8,82 euro. Platformy zakupowe nie mogą stracić chłonnego europejskiego rynku, dlatego zmieniają strategię realizowania dostaw, na czym zyska logistyka kontraktowa i magazyny, ale straci lotnictwo. Celem jest ograniczenie podwyżek, bo klient w Polsce jest wyjątkowo wrażliwy na cenę i grozi porzuceniem koszyka.
100 tys. mieszkań bez ksiąg wieczystych wreszcie będzie uregulowanych - zmiana w gruntach spółdzielni mieszkaniowych
29 cze 2026

Rząd przyjął projekt ustawy, która zakończy problem braku praw do gruntów pod blokami spółdzielczymi. Dotyczy to ok. 120 spółdzielni mieszkaniowych i ok. 100 tys. mieszkań. Spółdzielnie będą mogły uzyskać trwałe prawo do gruntu, a mieszkańcy – założyć księgi wieczyste i np. wziąć kredyt hipoteczny. Co konkretnie zyskają członkowie spółdzielni mieszkaniowych?
Ustawa anty-SLAPP weszła w życie – ochrona aktywistów i dziennikarzy
29 cze 2026

Weszła w życie ustawa anty-SLAPP - o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej. Stanowi ona transpozycje dyrektywny Unii Europejskiej, która zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenie takiego prawa do dnia 7 maja 2026 roku. Czego dotyczą przepisy?

REKLAMA

Polacy chcą się rozwijać, ale tylko nieliczni to robią. Nowy obraz rynku pracy
29 cze 2026

Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ciągu najbliższego roku deklaruje 32 proc. Polek i Polaków. Gotowość do rozwoju zawodowego obniża się wraz z wiekiem - wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński.
Twój sprzęt AGD padł po dwóch latach? Już niedługo wyrzucanie go do śmieci przestanie być jedyną opcją
28 cze 2026

Znasz to? Drogi telefon psuje się tuż po gwarancji, a serwis mówi, że naprawa się nie opłaca. Podobnie z pralką, która odmawia posłuszeństwa zaraz po okresie ochrony. Unia Europejska chce to zmienić — nowe przepisy o prawie do naprawy mają ograniczyć takie praktyki także w Polsce.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA