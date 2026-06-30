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Inflacja zaskoczy w czerwcu? Ekonomista wskazuje możliwe scenariusze i kluczowe czynniki cenowe

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30 czerwca 2026, 08:26
Inflacja zaskoczy w czerwcu? Ekonomista wskazuje możliwe scenariusze i kluczowe czynniki cenowe
Inflacja zaskoczy w czerwcu? Ekonomista wskazuje możliwe scenariusze i kluczowe czynniki cenowe
Shutterstock BB
Forsal.pl

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Inflacja w czerwcu wyniosła 2,7 proc. – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. Wyjaśnił, że spowolnienie inflacji to głównie efekt niższych cen paliw, które w czerwcu mogły stanieć w stosunku do maja nawet o 6 proc.

We wtorek GUS opublikuje szybki szacunek inflacji w czerwcu.

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Prognoza inflacji na czerwiec 2026 r.

- Prognozujemy, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,7 proc. – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Taki wynik oznaczałby spory spadek inflacji w stosunku do maja, kiedy to wyniosła ona 3,1 proc. Jak powiedział ekonomista Banku Pekao, spadek inflacji to głównie efekt niższych cen paliw.

Główne czynniki spadku inflacji

- W czerwcu obowiązywał jeszcze rządowy pakiet CPN (w części niższej stawki VAT), na który nałożyły się spadające rynkowe ceny węglowodorów. Ta kombinacja sprawiła, że w czerwcu ceny paliw spadły w stosunku do maja nawet o 6 proc. To duży spadek, który przełożył się także wyraźnie na inflację – stwierdził Kamil Łuczkowski.

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Sezonowość cen warzyw i jej wpływ na wskaźnik inflacji

Ocenił on, że w czerwcu nie można wykluczyć pewnej niespodzianki „w górę” ze strony cen żywności. To one w maju spowodowały, że mimo prognoz dotyczących wzrostu inflacji ostatecznie wskaźnik wzrostu cen w ubiegłym miesiącu się silnie obniżył.

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- Na spadek cen żywności w maju w dużym stopniu wpłynęły ceny warzyw, tzw. nowalijek (szczególnie ogórki, pomidory, ziemniaki), które na wiosnę lubią zaskakiwać, w zależności od momentu ich wejścia na rynek. GUS podał, że ich ceny mocno spadły w tamtym miesiącu, niezgodnie z wzorcem sezonowym. Tak mocno warzywa tanieją przeważnie dopiero od czerwca. Teraz w czerwcu ceny warzyw mogą w efekcie zachować się sezonowo gorzej niż zwykle – powiedział Łuczkowski. – Ale generalnie uważamy, że ceny żywności w tym roku nie będą obarczone presją inflacyjną i ten scenariusz się potwierdza – dodał.

Spadek inflacji mógłby być argumentem dla Rady Polityki Pieniężnej za powrotem rozważań o obniżkach stóp procentowych. Jednak zdaniem ekonomisty Banku Pekao, w tym roku raczej nie należy spodziewać się cięć oprocentowania w NBP.

Prognozy dotyczące stóp procentowych i polityki NBP

- W lipcu NBP pokaże nową projekcję inflacji. I choć ta projekcja może już brać pod uwagę porozumienie pokojowe między USA a Iranem, to jednak ścieżka inflacji, jaka zostanie w niej ukazana, będzie zapewne wyższa niż to, co obecnie zakłada rynek czy ekonomiści bankowi. Na pewno nie będzie w tej projekcji uwzględniony scenariusz, na który stawiają rynki – czyli rychłe zawarcie porozumienia pokojowego i całkowite odblokowanie Cieśniny Ormuz – powiedział Kamil Łuczkowski. – My zakładamy, że inflacja do końca roku utrzyma się w okolicach 3 proc., może trochę powyżej tego poziomu, a projekcja inflacji będzie pokazywała inflację bliższą górnej granicy celu inflacyjnego, czyli 3,5 proc. I RPP będzie wskazywać na tę ścieżkę i na to, że są zagrożenia dla wyjścia inflacji poza cel (np. jeszcze niepewna sytuacja w Zatoce Perskiej), w efekcie zdecyduje się utrzymać nastawienie wait-and-see, czekając na rozwój wydarzeń. Moim zdaniem, nie zobaczymy obniżek stóp procentowych do końca tego roku – powiedział także.

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Źródło: PAP
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