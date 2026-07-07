REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Do lipcowej wypłaty należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Nie może wam tego odmówić

Do lipcowej wypłaty należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Nie może wam tego odmówić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 lipca 2026, 08:50
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Do lipcowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku
Do lipcowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Praca w porze nocnej wiąże się z obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, które przysługuje niezależnie od podstawowej pensji. Wysokość tego dodatku nie jest jednak stała w skali roku i zmienia się w zależności od miesiąca. Kluczowe znaczenie ma liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W lipcu 2026 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin. Sprawdzamy, ile maksymalnie można zyskać dzięki nocnym zmianom.

rozwiń >

Czy za nocne zmiany zawsze dostajesz pieniądze? Większość pracowników nie zna tych zasad

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który wykonuje obowiązki w godzinach nocnych. Prawo do tego świadczenia nie zależy od wysokości wynagrodzenia ani od stanowiska zajmowanego w firmie.

REKLAMA

REKLAMA

Jest to element wynagrodzenia wynikający wprost z przepisów Kodeksu pracy, co oznacza, że pracodawca ma obowiązek jego wypłaty. Pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby otrzymać dodatek – jest on naliczany automatycznie na podstawie ewidencji czasu pracy.

Tak się oblicza wysokość dodatku. Ile wyniesie za pracę w nocy w lipcu

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej oblicza się, dzieląc obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Otrzymaną stawkę godzinową należy następnie pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w porze nocnej.

Od stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. W lipcu 2026 roku dodatek za jedną godzinę pracy w nocy wynosi 5,22 zł brutto. Oznacza to, że regularnie pracujący na nocnych zmianach mogą liczyć na kilkaset złotych dodatkowo do miesięcznej pensji.

REKLAMA

Jeśli pracownik przepracuje cały lipcowy wymiar czasu pracy wyłącznie w porze nocnej, czyli 168 godzin, może otrzymać 960,48 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kodeks pracy jasno to określa. Pracodawca nie może odmówić wypłaty dodatku

Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin pomiędzy godziną 21 a 7 rano. Dokładne ramy czasowe ustala jednak pracodawca w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub indywidualnej organizacji czasu pracy.

W praktyce oznacza to, że w różnych zakładach pracy pora nocna może być wyznaczona od 21 do 5, od 22 do 6 albo od 23 do 7. Spotykane są również inne rozwiązania, dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Dlaczego dodatek nocny co miesiąc ma inną wartość? Mechanizm, który zaskakuje wielu pracowników

Dodatek za pracę w nocy nie ma jednej stałej wartości obowiązującej przez cały rok. Jego wysokość jest bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem oraz liczbą godzin pracy przypadających w danym miesiącu.

Oznacza to, że im większa liczba godzin do przepracowania w miesiącu, tym niższa stawka godzinowa wynikająca z przeliczenia płacy minimalnej. W efekcie dodatek nocny w miesiącach takich jak lipiec, w których liczba godzin pracy jest wyższa, jest nieco niższy niż w miesiącach o mniejszej liczbie godzin pracy.

Nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie. Kto realnie korzysta na pracy w nocy?

Dodatek za pracę w porze nocnej jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Pracodawca nie ma prawa go pominąć, obniżyć ani zastąpić innym świadczeniem, na przykład premią uznaniową.

Jedynym wyjątkiem są pracownicy wykonujący stale pracę poza zakładem pracy. W ich przypadku możliwe jest ustalenie ryczałtu za pracę w porze nocnej. Musi on jednak odpowiadać rzeczywistej liczbie godzin przepracowanych w nocy i być ustalony w sposób rzetelny.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy na 2026 na każdy miesiąc

• Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto

• Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,

• Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,

• Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto

• Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

• Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

• Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto

Praca w nocy nie dla każdego. Te grupy pracowników mają ograniczenia

Przepisy ograniczają możliwość wykonywania pracy w porze nocnej w przypadku niektórych grup pracowników. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży oraz osób młodocianych, które nie ukończyły 18. roku życia.

Ograniczenia obejmują również pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia – chyba że wyrażą na to zgodę. W przypadku osób z niepełnosprawnościami praca w nocy jest co do zasady zabroniona, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi na nią zgodę.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Koniec kas fiskalnych i połowa odsetek za błąd w rozliczeniu. Rząd pokazał pakiet „Deregulacja 2.0"
07 lip 2026

E-paragon wystawiany za pomocą darmowej aplikacji zamiast kasy fiskalnej, wstępnie wypełniona deklaracja VAT, interpretacje podatkowe z pięcioletnim terminem ważności i połowa odsetek dla podatnika, który sam poprawi błąd – to filary pakietu podatkowego „Deregulacja 2.0”, zaprezentowanego 6 lipca 2026 r. przez ministrów Andrzeja Domańskiego i Macieja Berka.

Tym, którzy są po pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten przepis już obowiązuje
07 lip 2026

Stawianie na młodych, którzy bez problemu odnajdywali się w dynamicznym środowisku pracy i byli gotowi do częstych zmian zatrudnienia. To właśnie taki trend jeszcze kilka lat temu dominował na rynku pracy. Teraz się to zmienia. Firmo coraz częściej brakuje doświadczonych fachowców. Czy w takiej sytuacji w cenie zaczyna być pokolenie 50 plus?
Drastyczne opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na pobyt w Polsce - nawet 3 lata. Problem kart pobytu boleśnie dotyka cudzoziemców i polskich pracodawców
06 lip 2026

Polacy nie znają skali problemu i jego ogromnego znaczenia dla setek tysięcy cudzoziemców mieszkających w Polsce - drastycznych opóźnień w wydawaniu zezwoleń na pobyt (kart pobytu). Obecnie czas oczekiwania w urzędach wojewódzkich wynosi minimum rok, a nierzadko sięga nawet 3 lat - pisze czytelnik.
Budownictwo z najwyższym popytem na pracowników: kierownicy budów zarabiają do 36 tys. zł
06 lip 2026

Budownictwo notuje obecnie najwyższy popyt na pracowników spośród wszystkich segmentów przemysłu. Stoją za tym inwestycje infrastrukturalne, energetyczne, sieciowe i OZE – wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment. Najwyższe zarobki osiągają kierownicy ds. uruchomień: nawet 36 tys. zł brutto miesięcznie. Firmy szukają szeregowych robotników i też dobrze płacą.

REKLAMA

Przełom dla przedsiębiorców. Rząd zapowiada darmową aplikację do paragonów i duże zmiany w podatkach
06 lip 2026

Darmowa aplikacja do wystawiania paragonów, e-paragony, łatwiejsze rozliczanie VAT oraz nowe zasady interpretacji podatkowych – to najważniejsze elementy pakietu deregulacyjnego przedstawionego przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego oraz Macieja Berka z KPRM. Rząd zapowiada uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej i bardziej przyjazny kontakt przedsiębiorców z administracją.
Czy UE da wyjątki od zakazu? Inaczej nie będzie w sklepach zgrzewek butelek z mineralną, puszek, słoików
06 lip 2026

Przez media społecznościowe przetacza się dyskusja o tym, czy UE wprowadziła zakaz zgrzewek dla np. butelek wody mineralnej. To popularne opakowania dla zestawu 6 butelek w sklepach. Ich zniknięcie to mała rewolucja dla konsumentów i przedsiębiorców. Spory i nieporozumienia dotyczą daty zakazu (rzekomo już w połowie sierpnia 2026 r., w rzeczywistości od 2030 r.). Ale poważniejszy spór w dyskusjach internautów obejmuje to, czy zakaz zgrzewek od 2030 r. jest, czy go nie ma. Bo zakazy z unijnego rozporządzenia, które omówię w artykule, nie zawierają słowa „zgrzewka”, ale zwrot: „opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach”. Są tu zgrzewki czy nie? Dodatkowo przepisy są tak skonstruowane, że UE w każdej chwili może wydać wytyczne: „zakaz nie obejmuje zgrzewek butelek wody mineralnej” albo przeciwnie: „zakaz obejmuje zgrzewki”. Stan na dziś jest taki, że KE, wydając wytyczne, zadecyduje, czy zgrzewki znikną ze sklepów, czy w nich pozostaną.
BLIK stawia na rozwój poza Polską. W planach nowe partnerstwa
06 lip 2026

BLIK ma w planach nawiązywanie partnerstw ze światowymi platformami i globalnymi dostawcami płatności w e-commerce - podał BLIK w sprawozdaniu z działalności za 2025 rok.
Emerytura w wieku 58 lat - tego chcą Polacy. W jakim wieku przechodzimy na emeryturę i dlaczego?
06 lip 2026

Emerytura w wieku 58 lat - to wymarzony moment przejścia na emeryturę dla Polaków. W jakim wieku faktycznie przechodzimy na emeryturę i dlaczego? Czy pracodawca pomaga w przygotowywaniu się pracownika do emerytury?

REKLAMA

Zmiany w VAT od października 2026 r. Odpowiedzialność solidarna także przy MPP i usługach niematerialnych (np. księgowych, doradczych, reklamowych)
06 lip 2026

Podzielona płatność w VAT nie ochroni już zawsze nabywcy przed odpowiedzialnością solidarną ze sprzedawcą. Od października 2026 r. w ustawie o VAT pojawi się szereg wyjątków. Procedowany obecnie w Sejmie rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ma m.in. na celu częściowe wyłączenie ochrony, jaką daje mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment) przed zastosowaniem odpowiedzialności solidarnej. Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, nowelizacja ma w ramach MPP zastosować odwołanie się do instytucji nadużycia prawa. Skutkiem tego przepisów przewidujących odstąpienie od wymierzenia sankcji VAT dla płacących w MPP nie będzie się stosować do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności potwierdza czynności dokonane w warunkach nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT. Ponadto odpowiedzialnością solidarną zostaną objęte niektóre usługi niematerialne – np. księgowe, doradcze, reklamowe. Zmiany te mają obowiązywać już od 1 października 2026 r.
Czy nieodzyskana kaucja za opakowania może być kosztem podatkowym?
07 lip 2026

Wprowadzenie systemu kaucyjnego może rodzić pytania dotyczące skutków podatkowych związanych z nieodzyskaniem kaucji za opakowania. Jedno z nich, przedstawione przez samorządową instytucję kultury, było przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja z 25 maja 2026 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.143.2026.1.JG).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA