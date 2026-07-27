W szkole może wisieć krzyż, a MEN nie pracuje nad zmianą przepisów, które to regulują

Symbole religijne w szkołach

Niewiele innych kwestii związanych z polską szkołą wzbudza tak wiele skrajnych emocji, jak nauka religii i obecność w murach szkół symboli religijnych. Pod koniec 2025 r. w przestrzeni publicznej przetoczyła się głośna dyskusja dotycząca zdarzenia, które miało miejsce w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie. Zdarzenie to stało się również impulsem do skierowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej interpelacji poselskiej. Udzielona na nią odpowiedź okazała się jednak nie być wystarczająca, a w dniu 17 czerwca 2026 r. jej autor złożył kolejną (nr 17800), w której ponowił pytania, na które – w swoim odczuciu – nie otrzymał odpowiedzi. Zapytał między innymi, czy możliwe jest wskazanie dyrektorom placówek oświatowych i ich zwierzchnikom oraz organom nadzoru, że symbole religijne umieszczane w tych placówkach, za zgodą rodziców, winny być otaczane szacunkiem i nie powinny stanowić przedmiotu agresji i awersji, a także, czy ministerstwo działa aktywnie na rzecz poszanowania różnorodności kulturowej poszczególnych regionów i zasady decentralizacji państwa, by pozwolić mieszkańcom na kształtowanie ich przestrzeni wspólnych jak szkoły, urzędy i budynki użyteczności publicznej wedle ich wartości i oczekiwań?

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Szkoła powinna być miejscem wzajemnego szacunku i dialogu

W odpowiedzi udzielone 13 lipca 2026 r. Minister Edukacji wskazała, że podziela pogląd, że szkoła publiczna powinna być miejscem wzajemnego szacunku, dialogu oraz poszanowania godności każdego człowieka, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu czy przekonań. Zasada ta wynika zarówno z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z przepisów ustawy – Prawo oświatowe, której preambuła wskazuje, że nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – opiera się na uniwersalnych zasadach etyki, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności sumienia i religii oraz różnorodności światopoglądowej społeczeństwa. Zauważyła, że obowiązujące przepisy prawa nie wymagają wydawania przez Ministra Edukacji dodatkowych wytycznych dotyczących obecności symboli religijnych w szkołach publicznych. Kwestia ta została bowiem uregulowana w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, zgodnie z którym w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. Obowiązujące regulacje nie przewidują jednocześnie kompetencji Ministra Edukacji do wydawania wiążących wytycznych określających sposób umieszczania lub usuwania symboli religijnych w konkretnych szkołach.

Nie będzie zmiany regulacji prawnych

W odpowiedzi podkreślono, że nie można podzielić poglądu jakoby działania organów administracji oświatowej zmierzały do ograniczenia prawa społeczności lokalnej do kształtowania własnej tożsamości kulturowej lub religijnej. Ministerstwo konsekwentnie stoi na stanowisku, że szkoła powinna pozostawać miejscem dialogu, wzajemnego szacunku oraz współpracy całej społeczności szkolnej. Co istotne, Ministerstwo nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych ani działań zmierzających do zmiany obowiązujących regulacji dotyczących obecności symboli religijnych w szkołach publicznych. Dotychczasowe rozwiązania prawne są bowiem wystarczające do rozstrzygania spraw tego rodzaju, natomiast wszelkie indywidualne przypadki wymagają każdorazowo oceny z uwzględnieniem ich okoliczności faktycznych oraz obowiązujących przepisów prawa.