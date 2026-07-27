Koniec z gotówką dla seniorów, która „zapewniała im poczucie kontroli” – zapadła decyzja MRPiPS odnośnie zmian w emeryturach i rentach wypłacanych przez ZUS

W związku z wysokimi kosztami doręczenia emerytur i rent w formie gotówkowej (tj. przekazem pocztowym), które znacznie podwyższają łączne koszty działalności Zakładu – ZUS zawnioskował o całkowite wycofanie tej formy wypłaty świadczeń, poprzez uchylenie przepisu ustawy o FUS, który taką możliwość dopuszcza. Dla emerytów i rencistów oznaczałoby to, że listonosz już więcej nie doręczyłby świadczenia w kopercie, a forma gotówkowa wypłaty emerytur i rent, która – według badania przeprowadzonego przez ZUS – zapewniała niektórym seniorom poczucie kontroli – przeszłaby do przeszłości. Do postulatu Zakładu (wycofania gotówkowej formy wypłaty świadczeń) ustosunkowało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

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W jaki sposób świadczenia są wypłacane przez ZUS w obecnie obowiązującym stanie prawnym? Do wyboru emerytura lub renta na konto bankowe albo gotówka w kopercie od listonosza

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – świadczenia są wypłacane przez ZUS osobom uprawnionym w jednej z dwóch form, tj.:

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w formie bezgotówkowej – na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek płatniczy prowadzony w Polsce (np. konto bankowe) albo na wydany w Polsce instrument płatniczy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doręczania świadczeń – czyli w praktyce w formie gotówkowej, doręczanej pod wskazany adres przez podmiot obsługujący wypłaty świadczeń (np. przez listonosza Poczty Polskiej).

Emerytury i renty, standardowo są przez ZUS wypłacane 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli natomiast termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny – wypłatę ZUS realizuje wówczas do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem.

Coraz więcej seniorów decyduje się na otrzymywanie emerytury lub renty w formie bezgotówkowej – ZUS przekazuje świadczenia na rachunki bankowe już 80% emerytów i rencistów

Według najnowszych danych ZUS – coraz więcej osób decyduje się na otrzymywanie emerytury lub renty w formie przelewów bankowych. W marcu 2025 r. poziom ubankowienia wynosił 80 proc. Oznacza to, że cztery na pięć osób otrzymuje świadczenie na konto. „Przelewy bankowe oznaczają nie tylko wygodę i oszczędność czasu, ale także zwiększają bezpieczeństwo finansowe. Gotówkowa forma wypłaty, czyli przekaz pocztowy, powoli traci na znaczeniu. Dla porównania: w grudniu 2020 r. ZUS przekazał pocztą 2,2 mln świadczeń, natomiast w 2024 r. liczba ta zmniejszyła się do 1,78 mln.” – przekonuje Zakład.1

Program ubankowienia świadczeń wypłacanych przez ZUS jest jednym z elementów strategii Zakładu. Wspiera on działania państwa w zakresie wzrostu obrotu bezgotówkowego w gospodarce. Ubankowienie wpływa także pozytywnie na obniżenie kosztów działalności ZUS.

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Ponieważ coraz więcej osób uprawnionych do świadczeń, również seniorów, dostrzega korzyści z posiadania konta w banku – ZUS podkreśla, że – ważny jest dalszy rozwój usług bankowych dostosowanych do tej grupy klientów. „Należy umożliwić im zarówno wygodny, jak i bezpieczny dostęp do środków, które powierzają bankom. ZUS od kilku lat zapewnia tym osobom wsparcie edukacyjne i z okazji Dni Seniora prowadzi kampanię informacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.” Więcej informacji na temat ww. kampanii, można znaleźć pod adresem: LINK.

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Część seniorów nadal pozostaje jednak przy gotówkowej formie wypłaty świadczeń przez ZUS – dlaczego niektórzy emeryci i renciści cały czas wolą kopertę z gotówką od listonosza, niż przelew na konto bankowe?

Według najnowszych statystyk ZUS – przy gotówkowej formie wypłaty świadczeń (a więc – przekazie pocztowym emerytury czy renty) nadal pozostaje ok. 20 proc. uprawnionych. Po przeprowadzeniu ankiety pod koniec 2020 r.2 – ZUS ujawnił, jakie są motywy seniorów, którzy nie wskazują swojego rachunku bankowego do wypłaty emerytury lub renty. Ww. beneficjenci świadczeń, pytani – dlaczego nie chcą dostawać świadczenia na konto – odpowiadali najczęściej, że:

chcą mieć gotówkę w domu, ponieważ wówczas czują, że mają nad nią kontrolę ,

, trudno im dotrzeć do bankomatów i miejsc, w których mogą płacić kartą,

obawiają się, że bankowości elektroniczna jest trudna.

Dlaczego nie chce Pani/Pan pobierać świadczenia na konto w banku?/Emerytury na konto czy w gotówce – czyli czego potrzebują seniorzy, aby pobierać świadczenia na rachunek bankowy (ZUS, 2020 r.) ZUS

Podobne przyczyny badani wymieniali również, gdy uzasadniali, dlaczego w ogóle nie mają konta w banku i nie korzystają z płatności bezgotówkowych.

Warto również zwrócić uwagę na odpowiedzi ankietowanych dotyczące czynników, które skłoniłyby ich do pobierania świadczeń na rachunek bankowy. Co trzeci jednoznacznie wskazał, że – potrzebuje pomocy i edukacji zarówno w zakresie bankowości elektronicznej i posługiwania się kartą płatniczą, jak i korzystania z internetu. Duże znaczenie mają również względy zdrowotne.

Co skłoniłoby Pana/Panią do pobierania świadczenia na konto bankowe?/Emerytury na konto czy w gotówce – czyli czego potrzebują seniorzy, aby pobierać świadczenia na rachunek bankowy (ZUS, 2020 r.) ZUS

Wyniki badania przeprowadzonego przez ZUS dowodzą, że brak wiedzy w zakresie bankowości elektronicznej i nowych technologii jest główną przyczyną niechęci seniorów i obaw wobec otrzymywania świadczeń na konto bankowe.

Koniec z gotówką dla seniorów – ZUS, celem obniżenia kosztów swojej działalności, wnosi o wycofanie gotówkowej formy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych

W ramach opiniowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UDER75), którego celem jest ograniczenie corocznego obowiązku zawiadamiania organu rentowego, przez emeryta lub rencistę, o wysokości osiąganego przychodu – zgłaszając uwagi do ww. projektu, w dniu 17 września 2025 r.:

Ważne ZUS zawnioskował o uchylenie (z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) przepisu art. 130 ust. 2 pkt 2, dopuszczającego wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych „za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń”. Jak argumentuje Zakład – proponowana zmiana umożliwiłaby ZUS dokonywanie płatności wyłącznie w postaci bezgotówkowej, na rachunek bankowy. Oszczędności powstałe w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian, mogłyby natomiast zostać przeznaczone na modyfikację systemu teleinformatycznego ZUS, w module zapewniającym obsługę emerytów i rencistów.

Wspominając o obniżeniu kosztów działalności ZUS, w związku z wycofaniem możliwości pobierania świadczeń emerytalno-rentowych w formie gotówkowej, warto wyjaśnić o jakich kosztach mowa:

W wywiadzie dla Rzeczpospolitej, opublikowanym w dniu 24 lipca 2026 r., prezes ZUS Liwiusz Laska, poinformował, że – przelew bankowy kosztuje ZUS 9 groszy, natomiast doręczenie emerytury przez listonosza to 19,95 zł za każde świadczenie. „Różnica w kosztach jest ogromna” – podkreślił i jednocześnie stwierdził, że – „trudno zmuszać osoby starsze do korzystania wyłącznie z bankowości elektronicznej. Dzisiejsi dziewięćdziesięciolatkowie często nigdy z niej nie korzystali. Trzeba uszanować ich wybór.”3 Jak powyższe zapewnienie ma się zatem do wniosku ZUS, złożonego w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw?

Koniec z gotówką dla seniorów, w związku z wnioskiem ZUS o wycofanie gotówkowej formy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych – co na to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)?

W ramach odniesienia się do uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UDER75) – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało, że wniosek ZUS odnośnie uchylenia przepisu art. 130 ust. 2 pkt w ustawy o emeryturach i rentach z FUS (dopuszczającego gotówkową formę wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych) nie został uwzględniony, jako iż – postulowana zmiana wykracza poza projektu ustawy. Na chwile obecną zatem (choć niewykluczone, że zmiana taka będzie nadal postulowana przez ZUS i w przyszłości może ona zostać wprowadzona) – emeryci i renciści nadal będą mogli otrzymywać świadczenia w formie gotówkowej, tj. przekazem pocztowym doręczanym przez listonosza.

W jaki sposób można dokonać zmiany sposobu wypłaty przez ZUS emerytury lub renty – z formy gotówkowej, na formę bezgotówkową wypłaty świadczenia?

Jeżeli jednak, ktoś dobrowolnie zdecyduje się na zmianę sposobu wypłaty przez ZUS emerytury lub renty (z dotychczasowej formy gotówkowej, na formę bezgotówkową) – Zakład przekonuje, że – jest to bardzo proste. Można to zrobić:

przez internet , na za pośrednictwem PUE ZUS / eZUS ( LINK ) – na wniosku EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce):

, na za pośrednictwem / ( ) – na (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce): zaloguj się na swoje konto na PUE/eZUS, w zakładce [Ogólny], [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca] wybierz w bocznym menu [Dokumenty i wiadomości], a potem [Dokumenty robocze], kliknij przycisk [Utwórz nowy] i wybierz z listy „Wniosek EZP” (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce), kliknij [Utwórz dokument] i uzupełnij dane, kliknij [Wyślij] i podpisz dokument za pomocą jednego z dostępnych podpisów elektronicznych: podpisu osobistego (e-dowodu) bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego; badź

osobiście w placówce ZUS lub przez pocztę – na wniosku EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce), który można pobrać pod adresem: LINK.

ZUS przypomina o czym powinni pamiętać seniorzy, korzystający z konta bankowego przez internet i otrzymujący wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w formie bezgotówkowej

W komunikacie z dnia 5 grudnia 2024 r. ZUS przypomina seniorom o najważniejszych rzeczach, o których powinni pamiętać, korzystając z konta bankowego przez internet i otrzymując wypłaty emerytur lub rent w formie bezgotówkowej (na rachunek bankowy):

Hasło do konta bankowego przechowuj w bezpiecznym miejscu i nikomu go nie pokazuj.

Gdy robisz zakupy albo załatwiasz jakąś sprawę przez internet, bardzo uważaj, jakie swoje dane osobowe podajesz i komu.

Nigdy nie klikaj w nieznane linki i nie otwieraj wiadomości od nieznanych nadawców. Mogą one zawierać niebezpieczne oprogramowanie (np. wirusy).

Zainstaluj program antywirusowy na urządzeniu, z którego korzystasz (komputer, tablet), albo poproś o to kogoś bliskiego.

ZUS zachęca każdego do edukowania seniorów w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej – „Pokaż swoim bliskim, jakie to proste!”. Jeśli masz wśród swoich bliskich seniorów, zadbaj o ich bezpieczeństwo – apeluje Zakład. Pokaż korzyści, jakie płyną z korzystania z internetu i bankowości elektronicznej. Wyjaśnij im, jak łatwo i bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Wykluczenie cyfrowe jest powszechne głównie wśród osób starszych. Brak wiedzy o usługach bankowych, brak świadomości, jakie korzyści one niosą oraz brak umiejętności poruszania się po internecie – powodują niechęć i strach szczególnie w zakresie bankowości elektronicznej. Dlatego tak ważna jest edukacja i wprowadzenie swoich seniorów w wirtualny świat:

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich seniorów i opowiedz im o korzyściach, jakie daje konto w banku.

Pokaż rodzicom i dziadkom, że zrobienie przelewu przez internet i płacenie kartą w sklepie nie jest trudne.

Pomóż i pokaż im, jak funkcjonować w cyfrowym świecie.

1 ZUS, Już 80 proc. klientów ZUS otrzymuje emerytury i renty na konto w banku, 30 kwietnia 2025 r.

2 ZUS, Emerytury na konto czy w gotówce – czyli czego potrzebują seniorzy, aby pobierać świadczenia na rachunek bankowy

3 Paulina Szewioła (w:) Rzeczpospolita, Prezes ZUS: Nie jesteśmy gotowi na dyskusję o podwyższeniu wieku emerytalnego, 24.07.2026 r.

Podstawa prawna :