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ZUS obetnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczną obowiązywać od września

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25 sierpnia 2026, 20:17
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
ZUS obetnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczną obowiązywać od września
ZUS obetnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczną obowiązywać od września
fizkes
Shutterstock

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Lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych, wysokie rachunki za energię za czynsz, drogie leki… to wszystko sprawia, że już nie spina się niejeden emerycki budżet. W takiej sytuacji niektórzy seniorzy decydują się na dodatkową pracę. Jednak nie wszyscy seniorzy mogą dorabiać bez ograniczeń. Niektórych obowiązują limity zarobków. Ich przekroczenie może oznaczać obniżenie emerytury lub renty, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymanie wypłaty świadczenia. Co więcej, od września przyjdzie ważna zmiana.

Nie każdy emeryt może dorabiać bez ograniczeń

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Zasady dotyczące dorabiania zależą przede wszystkim od rodzaju pobieranego świadczenia oraz wieku osoby, która je otrzymuje. Limity przychodów obowiązują przede wszystkim tych emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Chodzi między innymi o osoby pobierające wcześniejsze emerytury, emerytury pomostowe czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Ograniczenia dotyczą również rencistów pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli ich przychód przekroczy określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych limity, świadczenie może zostać zmniejszone. Przy jeszcze wyższych zarobkach wypłata emerytury lub renty może zostać zawieszona.

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Po osiągnięciu wieku emerytalnego można dorabiać bez limitu

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Inaczej wygląda sytuacja osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Kobieta, która ukończyła 60 lat, oraz mężczyzna po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez ograniczeń.

Oznacza to, że wysokość osiąganych przez nich zarobków nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia emerytury. ZUS nie stosuje wobec takich osób limitów przychodów.

Dlatego przepisy dotyczące ograniczeń w dorabianiu dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów i części rencistów. To właśnie oni powinni szczególnie uważać na zmieniające się co kilka miesięcy kwoty.

Limity dorabiania zmieniają się cztery razy w roku

Kwoty, których nie powinien przekraczać dorabiający senior, nie są ustalane raz na cały rok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia je co trzy miesiące – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Wysokość limitów jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które ogłasza Główny Urząd Statystyczny.

Obowiązują dwa najważniejsze progi. Pierwszy wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie. Drugi to 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przekroczenie tego poziomu może skutkować zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty.

Do sierpnia obowiązują jeszcze wyższe limity

Od czerwca 2026 roku wcześniejsi emeryci i renciści muszą stosować się do limitów wyliczonych na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale tego roku. Wyniosło ono 9562,88 zł.

W efekcie miesięczny przychód do 6694,10 zł brutto nie powoduje zmniejszenia świadczenia. Jeżeli senior zarobi więcej, ZUS może odpowiednio obniżyć emeryturę lub rentę.

Jeszcze wyższy próg wynosi 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty oznacza zawieszenie wypłaty świadczenia.

To jednak niebawem się zmieni.

Od września limity będą niższe

Główny Urząd Statystyczny podał już dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w drugim kwartale 2026 roku. Wyniosło ono 9233,13 zł. To o blisko 330 zł mniej niż w pierwszym kwartale.

Niższe przeciętne wynagrodzenie oznacza również niższe limity dla osób, które muszą pilnować swoich przychodów.

Od września 2026 roku bez konsekwencji będzie można dorabiać do 6463,20 zł brutto miesięcznie. To o 230,90 zł mniej niż obecny limit.

Jeżeli przychód znajdzie się między 6463,20 zł a 12 003,10 zł brutto miesięcznie, ZUS zmniejszy wypłatę świadczenia. Z kolei przekroczenie 12 003,10 zł brutto będzie oznaczało zawieszenie emerytury lub renty.

Dla wcześniejszych emerytów oznacza to mniej miejsca na dodatkowy zarobek. Łatwiej będzie bowiem przekroczyć zarówno pierwszy, jak i drugi próg.

ZUS nie zawsze zabierze całą kwotę przekroczenia

Jak zauważa Business Insider Polska, w przypadku przekroczenia niższego limitu ZUS zazwyczaj zmniejsza świadczenie o kwotę, o którą przychód przekroczył dopuszczalny poziom.

Przykładowo, jeżeli wcześniejszy emeryt zarobi 7 tys. zł brutto, przy obecnym limicie od czerwca jego świadczenie zostanie pomniejszone o 305,90 zł. Od września, przy takim samym zarobku, przekroczenie wyniesie już 536,80 zł.

Nie oznacza to jednak, że przy większych zarobkach ZUS będzie mógł potrącić dowolnie wysoką kwotę. Obowiązują bowiem maksymalne kwoty zmniejszenia świadczenia.

W przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy maksymalne zmniejszenie wynosi 989,41 zł. Dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest to 742,10 zł, natomiast w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba, maksymalna kwota zmniejszenia wynosi 841,05 zł.

Oznacza to, że jeżeli przekroczenie limitu byłoby bardzo duże, ZUS nie potrąci z emerytury całej różnicy pomiędzy zarobkiem a dopuszczalnym limitem. Zastosowanie będzie miała maksymalna kwota zmniejszenia.

Są też grupy, których limity nie dotyczą

Przepisy przewidują również wyjątki. Bez ograniczeń mogą dorabiać emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

Limitów nie stosuje się także do rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, jeżeli ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Dotyczy to także osób pobierających rentę rodzinną, jeżeli jej wysokość jest korzystniejsza od emerytury ustalonej z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Dla pozostałych wcześniejszych emerytów i rencistów najważniejsze jest jedno: przed podjęciem dodatkowej pracy warto sprawdzić aktualny limit przychodów. Kwoty zmieniają się bowiem kilka razy w roku, a od września 2026 roku będą wyraźnie niższe niż te obowiązujące obecnie.

Źródło: INFOR
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