Pestycydy w truskawkach, antybiotyki w mięsie - czy żywność produkowana w Polsce i UE zaczyna być niebezpieczna dla zdrowia

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ujawnił, że zaprosił Karola Nawrockiego do Sejmu na rozmowę o „szczegółach technicznych” przed objęciem urzędu prezydenta. Choć na razie do spotkania nie doszło, Hołownia zapewnia, że znajdzie się na to czas między decyzją Sądu Najwyższego a zaprzysiężeniem. Co może kryć się za tą inicjatywą i kiedy dojdzie do zaprzysiężenia nowego prezydenta?