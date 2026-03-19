Strona główna » Wiadomości » Konflikt na Bliskim Wschodzie a polskie ceny paliw. Co planuje rząd?

Konflikt na Bliskim Wschodzie a polskie ceny paliw. Co planuje rząd?

19 marca 2026, 12:23
oprac. Tomasz Lipczyński
Konflikt na Bliskim Wschodzie a polskie ceny paliw. Co planuje rząd?
Konflikt na Bliskim Wschodzie a polskie ceny paliw. Co planuje rząd?
Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie rząd analizuje sytuację na rynkach paliw, jeśli ich wysokie ceny będą się utrzymywać, podatki paliwowe mogą zostać obniżone, ale w perspektywie miesięcy a nie dni - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Interwencja podatkowa państwa to perspektywa miesięcy, nie dni

Minister finansów i gospodarki pytany w TVN24, czy podejmie decyzję o obniżeniu podatków na paliwa, by obniżyć ich ceny, które poszły w górę po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, w tym zablokowaniu Cieśniny Ormuz, stwierdził, że taka interwencja podatkowa zostanie podjęta, jeśli „będzie niezbędna”.

- W tej chwili analizujemy sytuację i wzrost cen paliw oczywiście jest zauważalny. Z naszych analiz wynika, że zwyżka cen ropy, która spowodowała wyższe ceny paliw, będzie miała bardzo mocno ograniczone przełożenie na inflację - ocenił.

Z wypowiedzi Domańskiego wynika, że gdyby ceny paliw miały się utrzymywać przez dłuższy okres, ze względu na sytuację geopolityczną, to podatki będą mogły zostać obniżone, ale raczej w perspektywie miesięcy niż dni.

Blokada cieśniny Ormuz

28 lutego br. Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. W odwecie Iran zamknął cieśninę Ormuz - szlak, którym w warunkach pokoju przepływa rocznie około 20 proc. zużywanej na świecie ropy. Blokada cieśniny przyczyniła się do wzrostu ropy na światowych rynkach. Poszły za tym znaczące wzrosty cen paliwa na stacjach benzynowych, w tym w Polsce. W reakcji Międzynarodowa Agencja Energetyczna zarekomendowała uwolnienie rekordowej liczby 400 mln baryłek ropy z rezerw państw członkowskich.

W czwartek po godz. 9 baryłka ropy Brent kosztowała ponad 113 dol. wobec 101 dol. w środę rano.

Źródło: PAP
Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.
Silny wzrost cen paliw obserwowany po ataku Izraela i USA na Iran zwiększy inflację i tym samym ograniczy realny wzrost płac – poinformowali ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS. Podkreślili jednak, że mimo wszystko tempo wzrostu płac będzie wyższe od inflacji.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
Blisko dwie trzecie badanych kierowców w Polsce zmieniało samochód co najmniej dwa razy w życiu, a głównymi powodami takiej decyzji były wysokie koszty eksploatacji oraz zmieniające się potrzeby gospodarstw domowych - wynika z badania „Auto w rytmie życia".

Menedżerowie i kierownicy projektów informatycznych rozliczający się w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej mają powód do zadowolenia. Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji , że usługi zarządzania projektami IT sklasyfikowane pod kodem PKWiU 70.22.20.0 podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5 proc. a nie wyższą stawką 15%.
Nowoczesny samorząd 2026 czyli jaki? Ten rok przyniesie polskim jednostkom samorządu terytorialnego konieczność wdrażania dojrzałych, odpowiedzialnych i zgodnych z prawem rozwiązań Smart City. Oto 5 głównych wyzwań inteligentnych miast wzbogaconych o komentarze prawników.

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania w aptece bezpłatnego leku. Prawo to przysługuje bowiem głównie ze względu na wiek. Jakie są aktualne przepisy? Gdzie można szukać dofinansowania do leków i sprzętu?

Z niemieckich granic zawrócono już 30 tys. osób – od czasu, gdy władzę objął kanclerz Friedrich Merz. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt nie kryje swojego stanowiska: w obliczu wyzwań migracyjnych, rygorystyczne kontrole graniczne są dziś koniecznością.
Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się szczyt sezonu na prace wykończeniowe i ogrodowe. Według barometru usług w pierwszym kwartale 2025 roku popyt na oferty dotyczące remontu zwiększył się o 36 proc. względem końcówki 2024 roku. Odsetek ten był jeszcze wyższy w przypadku usług budowlanych (+52 proc.) i ogrodniczych (+267 proc.). To stały, coroczny trend, który przekłada się na okresowy skok obrotów marketów budowlanych oferujących produkty DIY (ang. Do It Yourself – zrób to sam), czyli narzędzi, farb, materiałów budowlanych oraz artykułów ogrodowych i dekoracyjnych.
