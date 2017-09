Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 2017/2018 r.

Korzystać z Funduszu Alimentacyjnego może osoba uprawniona do pobierania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Uprawniony może ubiegać się o wypłaty pieniężne do ukończenia 18 roku życia, jeśli jednak uczy się w szkole lub szkole wyższej – górny limit wieku to 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Wyłączone z takiej pomocy są natomiast osoby, które weszły w związek małżeński bądź zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Jak się ubiegać o pieniądze?

Aby ubiegać się o środki alimentacyjne z Funduszu konieczne jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego (wniosek jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Składa się go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Należy pamiętać, że warunkiem ubiegania się o świadczenie jest dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nieprzekraczający 725 zł. miesięcznie.

Kiedy dochodzi do bezczynności egzekucji?

Bezczynność egzekucji zachodzi, kiedy w ciągu dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. To także sytuacja, gdy dłużnik przebywa poza granicami RP – a wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie jest możliwe ze względu na brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika oraz braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Jaką pomoc finansową można otrzymać?

Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać to 500 zł, nawet jeśli zasądzone alimenty w wyroku sądowym opatrzonym klauzulą wykonalności wynoszą 700 czy 1000 zł. Poniżej kwoty 500 zł. fundusz wypłaca pieniądze w takiej ilości, jaką orzekł sąd względem uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. Wypłaty następują w tzw. okresie świadczeniowym w ratach miesięcznych, który trwa 12 miesięcy.

Organ, który zobowiązany jest do dokonywania wypłat należy na bieżąco informować o zachodzących zmianach w kwestii: liczby członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń.

Terminy

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów, następuje zakończenie postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego decyzją administracyjną.

Świadczenie jest przyznawane na okres od 1 października roku bieżącego do 30 września roku następnego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.