Progi dochodowe do stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018

O dokładnej wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie decyduje rektor uczelni w porozumieniu z organem samorządu studenckiego. Rektor musi jednak przestrzegać ustawowego progu minimalnego i maksymalnego, który wyznacza art. 179 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Dochód, o którym mowa nie może być niższy niż 668,20 zł i wyższy niż 1051,70 zł. Próg dochodowy się nie zmienia w stosunku do zeszłego roku akademickiego.

Co to oznacza w praktyce? Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim może zadecydować, że na jego uczelni dochód na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wyniesie, w roku akademickim 2017/2018, minimalnie 688,20 zł, a maksymalnie 1051,70 zł. Osobie, która nie przekroczy tego progu i spełni ustawowe oraz regulaminowe warunki przyznania świadczenia socjalnego, zostanie to świadczenie przyznane.

Na AWF w Warszawie wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 wynosi maksymalnie 850 zł netto.

Co się bierze pod uwagę przy wyznaczaniu dochodu na osobę w rodzinie?

O stypendium socjalne może starać się student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Określenie tego czy ktoś jest w trudnej sytuacji materialnej czy też nie, odbywa się poprzez określenie dochodu na osobę w rodzinie studenta. Jeżeli mieści się on w wyznaczonym przedziale oznacza to że student jest w trudnej sytuacji materialnej.

Przy wyznaczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę dochody osiągane przez:

studenta;

małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jeżeli student jest samodzielny finansowo, bierze się pod uwagę tylko jego dochody oraz jego małżonka i dzieci. Student jest samodzielny finansowo gdy: