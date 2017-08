Ślub cywilny - wszystko co musisz wiedzieć

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo zawarte jest w momencie złożenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia woli o wstąpienie w związek małżeński.

Kiedy zacząć?

Jeżeli zależy nam na szybkim zawarciu związku małżeńskiego to ślub cywilny jest lepszym rozwiązaniem niż kościelny, który na mocy konkordatu podpisanego między państwem a Stolicą Apostolską wywołuje takie same skutki prawne. W przypadku ślubu kościelnego narzeczeni muszą zgłosić się 3 miesiące przed planowaną uroczystością do parafii stałego albo tymczasowego zamieszkania jednego z nich. Wymogiem jest złożenie zaświadczenia, że przyszli małżonkowie nie wiedzą o istnieniu przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa.

Takie zaświadczenie należy złożyć również w USC, gdy decydujemy się wyłącznie na ślub cywilny, jednak w tym wypadku taki dokument należy złożyć tylko z miesięcznym wyprzedzeniem. W dniu ślubu wystarczy stawić się pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości w urzędzie stanu cywilnego. W porównaniu do ślubu kościelnego ceremonia w USC jest o wiele krótsza i trwa od 15 do 30 min, w zależności od wybranej oprawy.

Kto nie zawrze małżeństwa?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wymieniono sześć przesłanek wyłączających możliwość zawarcia związku małżeńskiego. Są to: