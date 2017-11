Na stadionach piłkarskich będą miejsca stojące

MSWiA w porozumieniu z MiB oraz MSiT opracowało przepisy zezwalające na udostępnienie miejsc stojących na stadionach piłkarskich. Organizator będzie musiał jednak przestrzegać kilku wymogów postawionych w nowym rozporządzeniu.

Po pierwsze, miejsca stojące będą musiały być oddzielone od innych sektorów w taki sposób, żeby osoby nieposiadające ważnego biletu wstępu nie miały możliwości przebywania w tym sektorze.

Miejsca stojące będą musiały zostać ponumerowane, tak jak ma to miejsce w przypadku miejsc siedzących. Przy przekształcaniu miejsc siedzących w stojące należy zadbać o to by w sektorze z miejscami stojącymi nie znajdowały się elementy mogące zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ponadto po obu stronach sektora stojącego konieczne będzie prawidłowe zamontowanie barier bezpieczeństwa, tzw. „łamaczy fal”.

Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kliknij tutaj aby zobaczyć projekt rozporządzenia.

