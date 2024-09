Rusza operacja „Feniks”. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnia

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rozpoczęta w poniedziałek 23 września operacja „Feniks” dotyczy zaangażowania wojska w odbudowę zalanych terenów, zabezpieczenia przesiąkniętych wałów po przejściu fali. Wydzielono 25 706 żołnierzy.

Szef MON przypomniał na dzisiejszej konferencji prasowej, że – zgodnie z zapowiedziami – w poniedziałek na terenach popowodziowych ruszyła operacja „Feniks”. Ma ona koncentrować się na trzech obszarach: odbudowa infrastruktury, ograniczenie ryzyka przyszłych powodzi oraz wsparcie ludności cywilnej. "Operacja „Feniks” dotyczy zaangażowania wojska w odbudowę zalanych terenów, zabezpieczenia przesiąkniętych walów po przejściu fali, która przemieszcza się do kolejnych województw, a obecnie przechodzi przez woj. lubuskie" – wskazał wicepremier.

Kosiniak-Kamysz przekazał również, że do operacji na terenach czterech województw dotkniętych powodzią wydzielono 25 706 żołnierzy. "Bezpośrednio w akcji bierze udział 19 603 żołnierzy" – poinformował. Jak zaznaczył, "główna siła w liczbie 26 tys. żołnierzy, to żołnierze wojsk operacyjnych", których zaangażowanych w akcję jest 13 386. Drugą siłę stanowią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, których do pomocy zaangażowano 4310.

Wicepremier podkreślił, że śmigłowce wojsk specjalnych i policji wykonywały podczas operacji powodziowej zadania związane z ewakuacją, uszczelnianiem wałów, transportem wody i żywności, jak również transportem chorych do szpitali oraz monitorowaniem terenu.

Szef MON: przynajmniej 5 tys. żołnierzy codziennie zaangażowanych w „Feniks”

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że zaangażowanych w operację "Feniks" codziennie będzie co najmniej 5 tys. żołnierzy. Zaznaczył, że w tym momencie w bezpośredniej akcji uczestniczy 20 tys. żołnierzy. "To wieloetapowa, wielomiesięczna operacja związana z naprawianiem skutków powodzi i podtopień" - powiedział Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do rozpoczętej w poniedziałek operacji "Feniks", która ma przyspieszyć odbudowę na terenach popowodziowych.