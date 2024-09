Wyrok za szabrownictwo: Sąd w Głubczycach skazał na 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 4 i 6 tysięcy złotych

Szabrownictwo po powodzi. Na kary ośmiu miesięcy pozbawienia wolności skazał Sąd Rejonowy w Prudniku dwóch mężczyzn, którzy podczas powodzi w Głuchołazach ukradli garaż powodzianina. Wyrok jest nieprawomocny.

Szabrownictwo po powodzi. Sąd w Głubczycach skazał na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny

Do zdarzenia doszło 18 września. Mieszkańcy Głuchołaz zauważyli, że ktoś włamał się do garażu należącego do powodzianina, skąd ukradł felgi z oponami. Bardzo szybko odnaleziono samochód, w którym były kradzione przedmioty i dwóch mieszkańców woj. śląskiego, którzy przyjechali nim do Głuchołaz.

REKLAMA

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Opolu, sąd w Głubczycach skazał obydwu mężczyzn na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 4 i 6 tysięcy złotych. Oskarżeni będą musieli także ponieść koszty procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżyciel uznał wysokość kary za słuszną.

6 miesięcy więzienia w pierwszym wyroku dot. szabrownictwa na terenie powodziowym

Przypomnijmy, że w pierwszym wyroku dotyczącym szabrownictwa na terenie powodziowym wymierzono karę pół roku więzienia, a sprawa toczyła się w trybie przyspieszonym - poinformowała w piątek 20 września Prokuratura Krajowa. "Zapadł pierwszy wyrok w sprawie kradzieży szczególnie zuchwałej na terenie powodziowym. Sprawca odpowiadał w trybie przyspieszonym. Sąd wymierzył mu karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności" - napisał na platformie X rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.