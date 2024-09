Zmiany w terminach wypłaty emerytur w październiku 2024 r. Sprawdź, kiedy będą przelewy, a kiedy przekazy i kto dostanie dwa świadczenia

Zmiany w terminach wypłaty emerytur. W październiku 2024 r. Sprawdź, kiedy będą przelewy, a kiedy przekazy pocztowe i kto dostanie dwa świadczenia w jednym miesiącu. Sprawę determinuje nie tylko kalendarz, ale i powódź.

Wcześniejsza wypłata świadczeń w październiku 2024

Terminy wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytur są stałe. Przypadają na 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Choć ZUS ich ściśle przestrzega, to jednak w przypadku świadczeniobiorców, którzy zdecydowali się na wypłatę przekazem pocztowym, mogą zdarzyć się opóźnienia. Powstają one jednak zazwyczaj na etapie doręczenia pieniędzy przez Pocztę Polską do beneficjenta.

Dodatkowo, do wypłaty emerytur mają zastosowanie ogólne zasady, zgodnie z którymi, jeżeli dzień wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane wcześniej. W październiku 2024 r. z tego rodzaju sytuacją będziemy mieli do czynienia aż trzy razy. Jak bowiem wynika z kalendarza, 5 października przypadnie w tym roku w sobotę, a 6 i 20 października w niedzielę. Oznacza to, że osoby, do których w tych dniach powinny trafić przelewy emerytalne, otrzymają je odpowiednio 4 i 19 października.

Oprócz wskazanych październikowych przesunięć wypłat, miesiąc ten zaskoczy jeszcze czwartą grupę emerytów. Chodzi o osoby, dla których termin wypłaty przypada 1 dnia miesiąca. W listopadzie ten dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a więc przelewy zostaną wykonane przez ZUS już 31 października. Oznacza to, że emeryci z tej grupy otrzymają w październiku dwa świadczenia – pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.

Wcześniejsza wypłata w specjalnych punktach

Obecnie, gdy północno-zachodnia część Polski walczy ze skutkami powodzi, osoby pobierające emeryturę powinny wykazać szczególne zainteresowanie możliwością pobrania jej w terminie. Emeryci, którzy zdecydowali się na wypłatę emerytury przekazem znaleźli się bowiem w trudnej sytuacji. Wielu z nich nie przebywa obecnie w miejscu stałego pobytu, a dotarcie do niektórych miejsc jest niemożliwe lub utrudnione. Aby uniknąć opóźnień w poborze świadczeń, należy zorientować się, jakie działania na danym terenie podjęła Poczta Polska w celu dopełnienia obowiązku wypłaty pieniędzy przekazanych jej przez ZUS. Jak bowiem informował Prezes Poczty Polskiej, świadczenia emerytalne będą wypłacane we wcześniejszych termiach tak, aby zapewnić każdemu środki do życia. Dodatkowo Poczta miała uruchomić w porozumieniu ze sztabami kryzysowymi, specjalne punkty, w których emeryci będą mogli pobierać należne im świadczenia. Organizacja wypłat w poszczególnych lokalizacjach może więc być różna, w zależności od panującej tam sytuacji.