Mediacja w sprawach ze stosunku pracy

Mediacja – podstawy prawne

Mediacja jest dobrowolną metodą polubownego rozwiązywania sporu pomiędzy stronami przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora. Pozwala stronom konfliktu na samodzielne znalezienie sposobu dojścia do porozumienia i w konsekwencji zawarcie ugody, spełniającej oczekiwania stron. Mediacja opiera się na zasadzie „win-win”, co oznacza że nie ma strony wygranej i przegranej, wygrywa każda strona mediacji.

Instytucja mediacji została wprowadzona do kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1438) i unormowana przede wszystkim w art. 1831 – 18315 kpc. Regulacja ta została w sposób zasadniczy zmieniona na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015, poz. 1595). Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku znowelizowane przepisy kpc w zakresie mediacji nadały jej w polskim prawie cywilnym nowy wymiar.

Mediacja w sporach ze stosunku pracy

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się także do postępowania mediacyjnego w sporach indywidualnych z zakresu prawa pracy. Wniosek o przeprowadzenie mediacji może złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Mediację z zakresu prawa pracy można zastosować we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza możliwość zawarcia ugody. Przedmiotem mediacji mogą więc być sprawy dot. m.in. warunków pracy i płacy, rozwiązywania umów o pracę, obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, mobbingu czy też zakazu konkurencji. Do katalogu spraw, w których stosowanie mediacji jest wyłączone na podstawie art. 47712 k.p.c. należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Mediacja może być prowadzona zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), jak i po wszczęciu postępowania na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji. Zawsze jednak do prowadzenia mediacji wymagana jest zgoda stron. Każda ze stron sporu może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Warto pamiętać, że poufność mediacji gwarantuje jej stronom, że zarówno mediator, jak i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym zobowiązane są zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.