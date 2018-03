Zasiłek stały w 2018 r. - kwota, kryterium dochodowe

Obecna kwota zasiłku stałego oraz kryterium dochodowe niezbędne do jego otrzymania będą obowiązywały do końca września 2018 r.

Kryteria dochodowe podlegają bowiem weryfikacji co trzy lata, a ostatnie obowiązują od 1 października 2015 r. Oznacza to, iż w 2018 r. zostaną ustalone nowe progi dochodowe.

Do 15 maja 2018 r. Rada Ministrów powinna przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycje kwot kryteriów dochodowych. Rada Dialogu Społecznego ma uzgodnić je do 15 czerwca. Jeżeli tego nie zrobi, to do 15 lipca Rada Ministrów sama ustali przedmiotowe kryteria w wysokości nie niższej niż w propozycji przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego.

Nowe kryteria dochodowe oraz kwota zasiłku stałego będą obowiązywały od 1 października 2018 r.

Do tego czasu obowiązują następujące kwoty:

maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł miesięcznie; kryterium dochodowe: a) dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł miesięcznie; b) dla osoby w rodzinie – 514 zł miesięcznie

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Od czego zależy faktyczna wysokość zasiłku?

Kwota zasiłku stałego stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem. W przypadku osób w rodzinie bierze się pod uwagę kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie oraz dochód na osobę w rodzinie. Dla osób samotnych – kryterium i dochód osoby samotnie gospodarującej.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł.

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającej kryterium dochodowe;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, spełniającej kryterium dochodowe.

