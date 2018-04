Niedozwolone klauzule w umowie pożyczki - UOKiK znowu w akcji

Europejska Grupa Finansowa Council to pośrednik kredytowy, który działał pod nazwą Personal Finanse. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował wzorce umów pod kątem występowania klauzul niedozwolonych. Postępowanie przeciwko spółce rozpoczęło się w grudniu 2016 r. Prezes urzędu uznał za niedozwolone 13 postanowień.

- Klauzule w umowach EGF Council są niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Są sprzeczne też z dobrymi obyczajami. Przykładowo klient, czytając umowę, nie wiedział ile będzie go kosztowało wynagrodzenie dla firmy, ponieważ nie było ono określone. To było celowe działanie, aby osiągnąć duże zyski – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urząd uznał za niedozwolone postanowienia, na podstawie których:

konsument musiał wypłacić EGF Council wynagrodzenie za pośrednictwo w uzyskaniu pożyczki. Jednak nie znał jego wysokości. Przykład: Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy w wysokości zdefiniowanej wynikającej z zaakceptowanej przez Zleceniodawcę decyzji ostatecznej.

EGF Council w umowach narzucał, żeby konsument udzielił tej firmie rekomendacji i uznał, że jest rzetelna. Musiał też przyznać, że decyzje o pożyczce podjął samodzielnie, a pracownicy nie wywierali na niego nacisków. Mogło to utrudniać dochodzenie roszczeń w przyszłości. Przykład: Polecam firmę E.G.F.C. S.A. występującą pod marką PERSONAL FINANSE z siedzibą we Wrocławiu jako godną zaufania, świadczącą swoje usługi rzetelnie i fachowo.

Konsument musiał przyznać, że warunki umowy zostały ustalone w toku negocjacji, mimo że były to wyłącznie propozycje EGF Council. Klauzul, które są uzgadniane, nie można by uznać za niedozwolone.

Za stosowanie klauzul niedozwolonych prezes UOKiK nałożył na EGF Council ponad 5,7 mln zł kary. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca odwołał się do sądu.

To nie pierwszy raz, gdy urząd wydaje decyzję dotyczącą tego pośrednika finansowego. W 2017 r. UOKiK uznał, że EGF Council naruszał zbiorowe interesy konsumentów (kara 6,3 mln zł). Ponadto, o działalności tej spółki UOKiK od kilku lat zawiadamiał organy ścigania. Postępowanie w sprawie działań EGF Council prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Właściciele zostali zatrzymani przez prokuraturę, a część z nich trafiła do aresztu.

Od kwietnia 2016 r. to prezes UOKiK uznaje klauzule za niedozwolone. Jeżeli podejrzewasz, że przedsiębiorca je stosuje, zawiadom UOKiK. Pisz na adres uokik@uokik.gov.pl.