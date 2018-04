Głosowanie rodzinne - czy rodzice zagłosują za dzieci? Minister Rafalska opiniuje pomysł

Głosowanie rodzinne

Propozycja wprowadzenia "głosowania rodzinnego" wymagałaby zmian w konstytucji. Uważam, że to jest jakiś głos w dyskusji, który pokazuje, że rodzina robi się coraz mocniejsza - powiedziała w poniedziałek szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rafalska odniosła się na konferencji prasowej do zaproponowanego przez wicepremiera Jarosława Gowina pomysłu "głosowania rodzinnego". Jak mówił Gowin na sobotniej konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy, chodzi o to, by "rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci".

"Taka propozycja wymagałaby zmian w konstytucji. Uważam, że to jest jakiś głos w dyskusji, który pokazuje, że rodzina robi się coraz mocniejsza, bo głos może być głosem wielokrotnym. To jednak niczego nie przesądza" - powiedziała Rafalska.

Według niej proponowane rozwiązanie determinowałoby każdy rząd do prowadzenia bardzo dobrej polityki rodzinnej. "A przede wszystkim do tworzenia zachęt dla polityki prodzietnościowej. Niska dzietność jest problemem nie tylko Polski, ale znanym też w Europie" - podkreśliła minister. "To ważny głos w dyskusji, umacniający pozycję rodziny i zachęcający wszystkich, w tym również opozycję, do popierania wszystkich działań na rzecz polityki rodzinnej" - dodała.

Wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk zwrócił uwagę, że nad podobnym rozwiązaniem dyskutowano w innych krajach np. w Niemczech. "Bardzo bliscy wprowadzenia głosowania rodzinnego byli Niemcy, nasi bliscy sąsiedzi. Bardzo poważnie dyskutowano o tym w Japonii. Od strony technicznej jest to jasno zdefiniowane" - mówił. Wyjaśniał, że zgodnie z pierwotnym założeniem "głosowania rodzinnego" - każdy z rodziców otrzymuje pół głosu za jedno dziecko.

Minimalna emerytura

Minister była pytana też o pomysł wprowadzenia dodatkowej minimalnej emerytury dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej czworo dzieci. Rafalska zwróciła uwagę, że niektóre kobiety wychowujące dzieci, mają pewien staż pracy, ale on nie wystarcza do otrzymania minimalnej emerytury. "W tej sytuacji nie jest to wypłata pełnego świadczenia w wysokości 1 tys. zł. To jest dosypanie do tego, czego brakowało w tym systemie" - podkreśliła. Jak oceniła, taki pomysł "jest wypełnieniem sprawiedliwości" szczególnie wobec wielodzietnych rodzin.

Z kolei Marczuk zwrócił uwagę, że nikt nie zrobił więcej dla systemu emerytalnego niż matki, które urodziły kilkoro dzieci. Jego zdaniem, o takich rodzicach nie można mówić, że nie pracowali.

Do pomysłu wprowadzenia dodatkowej minimalnej emerytury dla kobiet odniosła się też Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, prowadzona m.in. przez małżeństwo Elbanowskich, która działa na rzecz prowadzenia polityki prorodzinnej.

"Propozycja emerytury minimalnej dla matek czwórki i więcej dzieci jest po pierwsze elementem sprawiedliwości społecznej. Uznaje bowiem fakt, że kobieta poświęcając macierzyństwu swój czas, zdrowie i siły w tak znacznym stopniu, podejmuje tym samym decyzję o rezygnacji z kariery zawodowej i uzyskania w ten sposób zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Po drugie państwo uznaje w ten sposób wartość budowania kapitału ludzkiego, który jest dla państwa i społeczeństwa największą wartością" - czytamy w oświadczeniu.

"Po trzecie propozycja jest wypełnieniem konstytucyjnych gwarancji zapisanych w art. 18 o ochronie macierzyństwa" - dodano. (PAP)

