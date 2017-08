Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r.

Do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zobowiązany jest ogłosić w Monitorze Polskim, w formie komunikatu, kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Obowiązek ten wynika z art. 20 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W II kwartale 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4220,69 zł. Warto przy tym zaznaczyć, że w I kwartale 2017 r. przeciętne wynagrodzenie było wyższe ponieważ wyniosło 4353,55 zł. Podana kwota jest oczywiście kwotą brutto.

Na co ma wpływ wysokość miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale? Ta wielkość może mieć wpływ m.in. na:

kwotę jaką można sobie dorobić do renty socjalnej - rencista może osiągnąć przychód w wysokości do 70 % przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS.

zmniejszenie lub nawet zawieszenie emerytury – w przypadku przekroczenia 70 % przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy, emerytura ulega zmniejszeniu, a jeżeli przekroczone zostanie 130 % tego wynagrodzenia – prawo do emerytury zostaje zawieszone;

wysokość renty rodzinnej.

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r.

Do 15 września 2017 r. ma zostać wydane rozporządzenie ustalające dokładną stawkę minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. Pewne jest jednak to, że minimalna kwota o jaką wzrośnie minimalne wynagrodzenie w 2018 r. to 80 zł i do 13,50 zł za godzinę pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje jednak by kwota minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. wzrosła o 100 zł i do 13,70 zł na godzinę. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Rada Ministrów we wrześniu.

