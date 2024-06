Infor.pl - Finance Talks. A thank-you letter

Min. edukacji B. Nowacka a plan nauczycieli: 15% podwyżki w 2025 r. Dobicie w 2026 r. do przeciętnego wynagrodzenia (7155,48 zł za 2023 r.)

Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 % w 2025 r. nic nie zmienia. Nie pozwoli na dojście do poziomu wynagrodzeń z lat 2010-2012, natomiast 15 % podwyżka urealni wynagrodzenia nauczycieli i przybliży do zmiany systemu wynagradzania poprzez powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co dla ZNP jest priorytetem.