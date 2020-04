Podział firmy po rozwodzie - cz. 3 - spółka cywilna

Podział firmy po rozwodzie - cz. 1 - działalność gospodarcza

Podział firmy po rozwodzie - cz. 2 - spółka z o.o.

reklama reklama



Wspólność łączna w spółce cywilnej

We wcześniejszych wpisach omówiłam, jakie prawa przysługują małżonkom w sprawie o podział majątku wspólnego, jeżeli jedno z nich prowadziło działalność gospodarczą lub było wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym artykule wyjaśniam, jak powinien zostać przeprowadzony podział majątku wspólnego małżonków, w sytuacji, gdy jeden lub oboje małżonków jest wspólnikiem spółki cywilnej. W praktyce spółki cywilne są często firmami rodzinnymi, których wspólnikami często są członkowie rodziny, czy też małżonkowie.

Wspólność majątkowa małżeńska powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego i trwa zazwyczaj do uprawomocnienia wyroku rozwodowego. W trakcie trwania małżeństwa może zostać wyłączona przez małżonków w drodze umowy lub przed sądem w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub na skutek orzeczenia separacji między małżonkami.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Spółka cywilna jest umową zawieraną przez wspólników, którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne. Na skutek zawarcia umowy spółki cywilnej powstaje wspólność łączna (oparta na Kodeksie Cywilnym). Jest to osobny rodzaj prawnej współwłasności podobnie jak współwłasność we wspólnocie majątkowej małżeńskiej (oparta na Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym).

Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej, którzy wnieśli do niej różnej wartości wkłady, nabyli samochód do spółki cywilnej, to pojazd ten jest ich wspólnością łączną. W czasie trwania spółki cywilnej nie można stwierdzić, w jakim udziale każdy ze wspólników jest właścicielem samochodu.

Podział majątku obejmujący spółkę cywilną

Jak zatem dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli jeden z małżonków jest wspólnikiem spółki cywilnej?

Decydujące znacznie będzie miał fakt, kiedy jeden z małżonków został wspólnikiem spółki cywilnej oraz z jakich źródeł pochodziły środki przeznaczone na wkład do spółki cywilnej.

Jeżeli w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej jeden z małżonków zawiązał umowę spółki cywilnej, a wkład do niej wniósł z oszczędności, które zgromadził z tytułu umowy o pracę, to wkład ten będzie pochodził z majątku wspólnego małżonków i podlega podziałowi.

Małżonek, który nie jest wspólnikiem spółki cywilnej może żądać rozliczenia wkładu, który jego małżonek- wspólnik wniósł do spółki cywilnej z majątku wspólnego stron. Rozliczenie to odbywa się w oparciu o przepis art. 45 k.r.o. stosowanego analogicznie. Oznacza to, iż wkład wniesiony do spółki cywilnej rozliczany jest jako nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. Wartość tego nakładu ustalana jest zgodne ze stanem na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a według cen z chwili orzekania.