Podział majątku – o jakich roszczeniach pamiętać? [cz.3 – pobrane pożytki i dochody z rzeczy]

Niektóre z roszczeń mogą być zgłoszone tylko do czasu zakończenia postępowania o podział majątku – później nie można ich już dochodzić w innych postępowaniach. O jakich roszczeniach pamiętać, by nie utracić prawa do ich dochodzenia?