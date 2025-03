Nowe możliwości aplikacji mObywatel. Duże ułatwienia przy podpisie osobistym z e-dowodu

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcjonalność. Użytkownicy mogą samodzielnie odblokować certyfikat podpisu osobistego i zmienić kodu PIN2. Pozwoli to znów korzystać z certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie bez wizyty w urzędzie.

Nowe funkcjonalności w aplikacji mObywatel

Usługę Podpisz dokument, która pozwala na złożenie podpisu osobistego z e-dowodu na dokumencie w formacie PDF, uruchomiono w aplikacji mObywatel pod koniec lutego 2025 r. W wydaniu 4.54 na użytkowników czeka kolejna nowość. Teraz mają oni możliwość samodzielnej zmiany kodu PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2), jeśli go zapomnieli, i odblokowania certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie.

– Dążymy do tego, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości aplikacji dla wygody obywatela. Od teraz użytkownik nie musi martwić się, że zapomniał PIN-u do certyfikatu podpisu osobistego swojego e-dowodu. Wystarczy, że przygotuje kod PUK e-dowodu i samodzielnie zmieni kod PIN2 w trakcie podpisywania dokumentu. Tym sposobem odblokuje też certyfikat podpisu osobistego, jeśli trzykrotnie wpisał błędny PIN2. To nowość, która pozwala zarządzić e-dowodem w aplikacji i zaoszczędzić sobie wycieczki do urzędu – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Możliwość odblokowania certyfikatu podpisu osobistego i zmiany kodu PIN2

Usługa Podpisz dokument to rozwiązanie dla osób, które posiadają e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną i ustalonym 6-cyfrowym kodem PIN (tzw. PIN2) do certyfikatu podpisu osobistego. Podpis osobisty z e-dowodu jest równoważny wobec podpisu odręcznego w kontaktach z administracją publiczną. Podpisane z jego użyciem cyfrowe dokumenty usprawniają więc załatwianie codziennych formalności.

Do korzystania z usługi niezbędny jest kod PIN2. Właściciel e-dowodu nadaje go samodzielnie w trakcie odbioru dowodu osobistego w urzędzie i powinien go zapamiętać. W praktyce posiadaczom e-dowodu zdarza się go zapomnieć lub pomylić, a trzykrotne wpisanie błędnego kodu PIN2 powoduje zablokowanie certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie. Aby go odblokować, potrzebny jest PUK – kod nadawany automatycznie i wydawany w kopercie podczas odbioru e-dowodu. Przy jego użyciu można odblokować certyfikat i zmienić kod PIN2.

Jak odblokować certyfikat i zmienić PIN2 krok po kroku

Aby odblokować certyfikat podpisu osobistego i zmienić PIN2, użytkownik rozpoczyna proces w usłudze Podpisz dokument od dodania dokumentu. Następnie, na etapie wpisywania kodu PIN2, otrzymuje dodatkową opcję – możliwość zmiany kodu, jeśli go zapomniał lub trzykrotnie błędnie wpisał i chce odblokować certyfikat podpis osobistego.

Proces przebiega następująco:

Krok 1. Użytkownik otwiera usługę Podpisz dokument w aplikacji mObywatel i dodaje dokument PDF o wielkości do 10 MB przeznaczony do podpisu.

Krok 2. Następnie wpisuje numer CAN e-dowodu. To 6 cyfr w prawym dolnym rogu e-dowodu na stronie ze zdjęciem.

Krok 3. Użytkownik jest proszony o podanie kodu PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2). Aby zmienić PIN2 lub odblokować certyfikat, należy wcisnąć napis widoczny poniżej pola do wpisania cyfr: Nie pamiętasz PIN-u lub PIN jest zablokowany?

Krok 4. Po jego naciśnięciu użytkownik zostaje poproszony o wpisanie kodu PUK e-dowodu.

Krok 5. Po poprawnym wpisaniu kodu PUK usługa wyświetli pola, w których należy dwukrotnie wpisać nowy kod PIN2. Warto go zapamiętać.

Krok 6. Aby zatwierdzić nowy PIN2, użytkownik zostanie poproszony o przyłożenie e-dowodu do anteny NFC telefonu. Zatwierdzenie nowego kodu PIN2 wymaga nawiązania połączenia pomiędzy urządzeniem a warstwą elektroniczną dokumentu.

Krok 7. Użytkownik widzi komunikaty dotyczące aktualnego etapu zatwierdzania i połączenia e-dowodu z NFC na ekranie aplikacji. Powinien w tym czasie trzymać e-dowód przyłożony do anteny NFC. Po zakończeniu procesu otrzyma potwierdzenie zmiany kodu PIN2.

Krok 8. Użytkownik może następnie kontynuować podpisywanie dodanego wcześniej dokumentu. Zgodnie z instrukcją widoczną w aplikacji powinien teraz wpisać nowy, ustalony w procesie zmiany kodu PIN2 e-dowodu.

Krok 9. Aby złożyć podpis osobisty na dokumencie, należy ponownie przyłożyć e-dowód do anteny NFC z tyłu telefonu i przytrzymać go przy urządzeniu do czasu zakończenia podpisywania. Usługa wyświetli komunikat potwierdzający złożenie podpisu na dokumencie.

Krok 10. Użytkownik może następnie zapisać lub otworzyć podpisany plik, jeśli używa urządzenia z systemem iOS. Jeśli używa telefonu z systemem Android, zapisanie pliku w pamięci urządzenia nastąpi automatycznie. Dokumenty nie są przechowywane w aplikacji mObywatel.

Nowa funkcjonalność w usłudze Podpisz dokument

Nowa funkcjonalność w usłudze Podpisz dokument umożliwia użytkownikom e-dowodu samodzielne odblokowanie certyfikatu podpisu osobistego i zmianę kodu PIN2 w procesie podpisywania dokumentu. Pozwoli to wielu osobom znów korzystać z certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie, jeśli zapomnieli swój kod PIN2 lub wpisali go błędnie trzy razy, przez co certyfikat podpisu osobistego w warstwie elektronicznej e-dowodu został zablokowany.

Po zmianie kodu PIN2 użytkownik może kontynuować podpisywanie wcześniej dodanego do usługi dokumentu PDF. Nie ma potrzeby rozpoczynania procesu od początku. To duże usprawnienie i oszczędność czasu dla użytkownika. Dodatkowo daje to możliwość weryfikacji dokonanej zmiany kodu poprzez złożenie podpisu na dokumencie z użyciem nowego kodu PIN2 e-dowodu.