Aplikacja ePraca - co to jest i do czego służy?

Aplikacja ePraca - nowoczesne narzędzie do poszukiwania pracy

Co to jest ePraca? Do czego służy nowa aplikacja mobilna? Jakie informacje można znaleźć w aplikacji ePraca?

Aplikacja ePraca - co to jest? Szukasz pracy? Dzięki nowoczesnej aplikacji ePraca znajdziesz ją szybciej i łatwiej! Uzyskasz bezpłatny dostęp do informacji o tysiącach ofert z całej Polski, targach i giełdach pracy oraz innych wydarzeniach organizowanych przez urzędy pracy. Od teraz korzystanie z informacji o ofertach pracy dostępnych w Centralnej Bazie Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl/) będzie łatwiejsze i wygodniejsze. Jakie informacje zawiera aplikacja ePraca? Aplikacja umożliwi przeglądanie ofert pracy pochodzących z: Powiatowych urzędów pracy, Wojewódzkich urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy. Każdego dnia w ePracy dostępnych będą dziesiątki tysięcy ofert pracy oraz setki wydarzeń (targów pracy, giełd pracy, szkoleń, grupowych porad zawodowych itd.). Do czego służy aplikacja ePraca? Oto funkcjonalności aplikacji ePraca: Wyskakujące powiadomienia – informacje o nowych ofertach, szkoleniach, targach, etc.

Miejsca, lokalizator GPS – wyszukiwanie w okolicy, prezentacja na mapie, wyznaczanie mapy dojazdu

Połączenia telefoniczne – natychmiastowe wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS/email

Kalendarz – zapisywanie terminów spotkań lub zaplanowanych wydarzeń (targów, szkoleń, etc.)

Kontakty – zapisywanie danych kontaktowych

Mechanizmy podpowiedzi i wyszukiwania

Połączenia - bezpośrednie przywołanie numeru telefonu i wywołanie połączenia telefonicznego

Konta - proste przywołanie adresu email i wysłanie poczty elektronicznej

Subskrypcje – zapisane kryteria wyszukiwania ofert pracy i wydarzeń

Publikacja ofert pracy i wydarzeń w charakterze postów na kontach użytkowników w portalach społecznościowych Aplikacja ePraca - jak zainstalować? Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android. W kolejnym etapie aplikacja zostanie udostępniona również na urządzenia z systemem iOS w AppStore.