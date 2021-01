Zwolnienie z podatku od darowizn a zaświadczenie

Zwolnienie z podatku od darowizny – jakie warunki?

Warunkiem zwolnienia z podatku od darowizny nabytej przez:

małżonka,

zstępnych,

wstępnych,

pasierba,

rodzeństwo,

ojczyma.

macochę

jest zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy tego dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Darowizna środków pieniężnych powinna ponadto zostać udokumentowana dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.





Stanowi o tym art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (upsd).

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające zwolnienie od podatku

Kwestia zaświadczenia, potwierdzającego zwolnienie z podatku została określona w art. 19 ust. 6 ustawy.

Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem m.in. darowizny, to notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Kwestia konieczności uzyskania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny przez osoby najbliższe była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 16949. Ministra Finansów pytano w niej dlaczego cały czas istnieje obowiązek pozyskiwania dodatkowych zaświadczeń przez obdarowanych i kiedy ministerstwo planuje zdjąć obowiązek z obdarowanych z I grupy pozyskiwania dodatkowego zaświadczenia.

Kto ma obowiązek przedłożenia zaświadczenia?

W odpowiedzi na interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski podkreślił, iż obowiązek dokonania zgłoszenia darowizny występuje wyłącznie w przypadku, gdy nabycie występuje bez zachowania formy aktu notarialnego.

„Odmienną całkowicie kwestią jest podniesiony w interpelacji obowiązek przedłożenia notariuszowi zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego m.in. zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. Po pierwsze obowiązek ten nie jest związany z nabyciem własności majątku lecz z odrębną, kolejną czynnością jaką jest zbycie majątku. Po drugie obowiązek przedłożenia tego zaświadczenia notariuszowi ciąży na zbywcy (np. darczyńcy), a nie nabywcy majątku (obdarowanym, spadkobiercy lub innym nabywcy), a konieczność jego przedłożenia dotyczy wszystkich osób, które zbywają lub obciążają majątek objęty uprzednio zakresem przedmiotowym upsd. Występuje bowiem zarówno w przypadkach, gdy nabycie zbywanych rzeczy było uprzednio zwolnione od podatku (np. na podstawie art. art. 4, 4a albo art. 16 upsd,), jak również wówczas, gdy było opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn na zasadach ogólnych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Aktualnie w Ministerstwie Finansów nie toczą się prace nad zniesieniem obowiązku przedkładania przez podatników podatku od spadków i darowizn zaświadczeń.

Źródło:

Odpowiedź na interpelację poselską nr 16949 z dnia 12 stycznia 2021 r.

