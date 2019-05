Darowizna pieniężna „do ręki” wpłacona później na własne konto bez zwolnienia z podatku

Jeżeli przekazanie pieniędzy ma miejsce „z ręki do ręki”, a wpłata następuje później na własny rachunek bankowy, to niemożliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia jest m.in. fakt udokumentowania przez obdarowanego otrzymania gotówki dowodem przekazania na swój rachunek bankowy.