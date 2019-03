Wniosek o świadczenie 500 plus – kto powinien złożyć?

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o świadczenie 500 plus

Wniosek o świadczenie wychowawcze mogą złożyć następujące osoby:

matka;

ojciec;

opiekun faktyczny dziecka;

opiekun prawny dziecka.

Istotna faktyczna opieka nad dzieckiem

Kilka lat temu rozwiodłam się z mężem. Nie mieszka z nami, czasami odwiedza dzieci. Czy ma on prawo do złożenia wniosku o 500 zł na dziecko? Co stanie się, jeżeli obydwoje złożymy takie wnioski?

Przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określają sposób postępowania organów w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka czy opiekunów faktycznych do świadczenia wychowawczego. Otóż w takiej sytuacji świadczenie powinno zostać wypłacone temu z rodziców lub opiekunów, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli zostaną złożone dwa wnioski, organ powinien ustalić kwestię faktycznego sprawowania opieki. W tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Istnieje również możliwość pozyskania informacji z wcześniejszego wywiadu środowiskowego. Ważne, by wywiad taki został przeprowadzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone od miesiąca, w którym przeprowadzono wywiad.

Organ odmówi przyznania świadczenia, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub podczas tego wywiadu nie udzieli wyjaśnień co do okoliczności nim objętych, w tym przypadku dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem.

Kto pierwszy, ten lepszy

Razem z mężem wspólnie wychowujemy dziecko. Które z nas powinno złożyć wniosek o świadczenie?

Jeżeli rodzice wspólnie sprawują opiekę nad dzieckiem, świadczenie zostanie wypłacone temu z nich, który pierwszy złoży wniosek. Zasada ta ma zastosowanie również do opiekunów prawnych lub faktycznych.

Ile wniosków?

Wspólnie z żoną wychowujemy dwoje naszych dzieci, pochodzących z poprzednich związków. Żadne z nich nie jest jednak wspólne. Jak powinien wyglądać nasz wniosek o świadczenie?

Jeżeli jedno dziecko jest matki, a drugie ojca, to należy złożyć dwa wnioski o świadczenie. Każde z rodziców będzie się bowiem ubiegało o pieniądze na własne dziecko.

