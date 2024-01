800 plus w 2024 roku. Czy trzeba składać wniosek? [ZUS wyjaśnia] 3600 zł rocznie więcej na jedno dziecko

Rodzice pytają, czy muszą podejmować jakieś działania (np. złożyć wniosek), by od stycznia 2024 roku otrzymywać nie 500 a 800 zł na dziecko. Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego wyjaśnia, że osoby, którym w 2023 roku ZUS wypłacał świadczenie z programu „Rodzina 500+” nie muszą nic robić, aby od początku 2024 roku otrzymywać 800 zł na dziecko (zamiast 500 zł). ZUS sam podniesie wysokość świadczenia bez żadnych wniosków. W wyjątkowych wypadkach można dostać w styczniu 2024 r. 500 zł zamiast 800 zł. ZUS wyjaśnia kiedy to jest możliwe.

800 plus od 2024 roku

Od nowego 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych została zwiększona z 500 zł do 800 zł. Zmiana ta wynika z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2023 poz. 1565).

Na konta rodziców i opiekunów będą przekazywane wyższe niż dotychczas środki na utrzymanie dziecka. Zmiana ta nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony beneficjentów otrzymujących pieniądze z programu 500/800 plus.



W przypadku jednego dziecka kwota przysługująca na cały okres świadczeniowy (rok kalendarzowy) będzie wyższa o 3600 zł, w przypadku dwojga dzieci będzie wyższa o 7200 zł rocznie, trojga dzieci – o 10 800 zł rocznie.

Pierwsza wypłata 800 plus do 29 lutego 2024 r. - z wyrównaniem od stycznia

ZUS informuje, że pierwsza wypłata 800 plus w 2024 roku za styczeń może być zrealizowana w niektórych przypadkach nawet do 29 lutego. Zatem niektóre uprawnione osoby dostaną w lutym dwa świadczenia wychowawcze (oba po 800 zł) - za luty i za styczeń 2024 r.

ZUS wyjaśnia, że co do zasady, wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej wysokości tj. 800 zł na dziecko należy spodziewać się w dotychczasowym terminie comiesięcznej płatności świadczenia. Aktualnie (wg stanu na 9 stycznia 2024 r.) 800+ zostało wypłacone osobom, które otrzymują świadczenie wychowawcze w terminie 2., 4., 7., dnia miesiąca. Dalsze podwyżki i wypłata dla kolejnych grup świadczeniobiorców będą realizowane sukcesywnie przez ZUS w kolejnych terminach płatności.



Ale jeżeli rodzic lub opiekun uprawniony do otrzymania 800 plus nie otrzyma w styczniu w swoim terminie płatności świadczenia wychowawczego w nowej wysokości, nie powinien składać kolejnego wniosku do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z przepisami przeleje kwotę tego świadczenia w terminie do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500/800 plus) trzeba składać tylko raz w roku

Od początku lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął 4,88 mln wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na obecnie realizowany okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.



- Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać środki, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie dokumentów na nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 lutego 2024 r. - informuje Katarzyna Krupicka z ZUS.



Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać tak jak dotychczas, czyli za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, która dostępna jest na urządzenia mobilne takie jak telefon komórkowy, czy tablet. Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przekazać przez portal Emp@tia, czy bankowość elektroniczną banków lub SKOK-u, które współpracują z ZUS-em.

Kto może dostać starą kwotę 500 zł?

ZUS informuje ponadto, że niektóre (nieliczne) osoby mogą dostać w styczniu 2024 roku 500 zł świadczenia wychowawczego.

- Kwota 500 zł może zostać przekazana między innymi w sytuacjach, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, jednak w sprawie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy osób. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki, w których do ZUS-u wpłynął wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego do Prezesa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.



Zatem czasem otrzymanie świadczenia wychowawczego z ZUS-u w styczniu jeszcze w starej kwocie 500 zł nie jest pomyłką. W takich sytuacjach nie należy niepokoić się i składać w tej sytuacji dodatkowych wniosków, bowiem ZUS po zakończeniu wyjaśnienia sprawy wypłaci wyrównanie od stycznia, jeśli świadczenie należy się danemu rodzicowi lub opiekunowi.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego