Pierwsza wypłata 800 plus do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem za styczeń

Rada Ministrów przyjęła 27 czerwca 2023 r. projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Portal wp.pl przypomniał w środę, że - zgodnie z projektem - wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "To oznacza jedno. Może być tak, że w styczniu część rodziców nie dostanie ani 500 zł, ani 800 zł. Za to w lutym 2024 r. otrzymają podwójny przelew w ramach wyrównania" - napisał portal wp.pl.

Minister Maląg: zmiany w programie "Rodzina 500 plus" nie wpłyną na utrzymanie ciągłości świadczeń

Ciągłość wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" zostanie zachowana; wprowadzamy instrumenty pozwalające ZUS-owi należyte przygotowanie się do obsługi świadczeń o podwyższonej stawce - przekazała PAP w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Od stycznia 2024 roku – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – planujemy wypłatę świadczeń wychowawczych w podwyższonej stawce 800 zł na każde dziecko. Planowane zmiany nie wpłyną na utrzymanie ciągłości dotychczasowych wypłat świadczeń z programu +Rodzina 500 plus+" – podkreśliła minister Marlena Maląg.



Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczenia wychowawczego samodzielnie, z urzędu i bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku dokona podwyższenia świadczenia wychowawczego począwszy od świadczenia należnego za styczeń 2024 r. i od stycznia 2024 r. wypłacać będzie świadczenie w nowej wysokości na wskazany wcześniej rachunek bankowy rodzica lub prawnego opiekuna.



"Ciągłość wypłaty świadczeń wychowawczych z programu +Rodzina 500 plus+ zostanie zachowana. Projektem nowelizacji ustawy wprowadzamy instrumenty pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych należyte przygotowanie się do obsługi świadczeń o podwyższonej stawce. To pozwoli na płynne przejście z dotychczas przyjętego systemu świadczeniowego na nowy bez ryzyka zakłóceń w wypłatach" – wskazała minister rodziny.

Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongresu partii "Programowy ul".

Szef klubu KO Borys Budka zapowiedział we wtorek 27 czerwca 2023 r. w Polsat News, że Koalicja Obywatelska złoży poprawkę do rządowej nowelizacji budżetu na 2023 rok, zakładającą waloryzację 500 plus do 800 złotych już od 1 lipca.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.(PAP)



Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mir/

Minister Maląg: zmiana wysokości świadczenia z 500 na 800 plus nastąpi automatycznie

Zmiana wysokości świadczenia z 500 na 800 plus nastąpi automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje swoje programy tak, aby świadczenie było wypłacane w wyższej stawce bez formalności ze strony rodziców – powiedziała w środę 28 czerwca 2023 r. PAP.PL szefowa MRiPS Marlena Maląg.



Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały podnoszącej świadczenie 500 plus na 800 plus. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie. "Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje swoje programy swoje programy tak, aby świadczenie było wypłacane w wyższej stawce bez formalności ze strony rodziców" - powiedziała PAP.PL w środę szefowa ministerstwa rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że projekt ustawy zostanie przyjęty jeszcze w tej kadencji parlamentu.



"Program 800 plus to jest nawiązanie do programu 500 plus, który rozpoczął tą dobrą zmianę, czyli zmianę polityki godnościowej i pokazanie, że najważniejsza jest inwestycja w rodzinę. Rozpoczęliśmy te działania 1 kwietnia 2016 roku" - przypomniała i dodała, że w kontekście waloryzacji to "jest to wyżej niż waloryzacja skumulowana przez te wszystkie lata, kiedy świadczenie było wypłacane".



Warunki otrzymywania świadczenia 800 plus nie zmienią się, nadal będzie to świadczenie powszechne na dzieci do 18. roku życia, a wnioski składane będą tylko drogą elektroniczną. Według minister Maląg program 500 plus i 800 plus to największy program społeczno-gospodarczy w Polsce. "Z jednej strony jest to inwestycja w kapitał ludzki i polskie rodziny. A z drugiej strony te środki są swoistą tarczą antykryzysową, antyinflacyjną, wracają do polskiej gospodarki i są takim naturalnym kołem zamachowym" - dodała.



Projekt ustawy został jednogłośnie przyjęty na Radzie Ministrów, teraz trafi do Sejmu. "Tam przejdzie normalny proces legislacyjny, a więc opozycja będzie mogła zgłosić poprawki. My, jako strona rządowa, nie planujemy na ten moment żadnych poprawek, bo co do zasady jest to świadczenie powszechne tak jak 500 plus, czyli tworzenie tego dobrego czasu dla polskich rodzin" - podsumowała szefowa resortu.



Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.(PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

ag/ mhr/