QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy o ważne daty i osoby. 6/10 to będzie naprawdę dobry wynik

Zasiłek pogrzebowy – bo o nim mowa – to świadczenie, którego celem jest zmniejszenia obciążenia finansowego osoby (lub instytucji) pokrywającej koszty pogrzebu. Od ponad 13 lat przysługuje ono w niezmienionej kwocie, która nie pokrywa nawet połowy aktualnie najniższego możliwego kosztu pogrzebu w Polsce. Trwają prace nad projektem ustawy, która miałaby podnieść kwotę powyższego świadczenia prawie dwukrotnie, ale na zmianę będzie trzeba poczekać co najmniej do 1 stycznia 2026 r.