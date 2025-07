Wielka zmiana w polskiej polityce! Premier Donald Tusk ogłosił nowy rząd: mniej ministrów, więcej odpowiedzialności, nowa jakość zarządzania państwem

„Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość” – to trzy filary, które mają kierować nowym gabinetem Donalda Tuska. Premier ogłosił zmniejszenie liczby ministrów konstytucyjnych z 26 do 21, utworzenie nowych superministerstw, powołanie kontrolingu pracy ministrów i całkowicie nowe podejście do energetyki, finansów i relacji międzynarodowych.

Tusk: „To, co robimy, będzie miało sens”

Na specjalnej konferencji prasowej Donald Tusk zaprezentował nowy skład rządu i przedstawił strategiczne zmiany w strukturze administracji państwowej. Zapowiedział koniec bałaganu i rozproszenia odpowiedzialności:

„Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość – to są te trzy kryteria, które dzisiaj powinny rozstrzygać o doborze ludzi, o pracach rządu i które potrzebują bez wątpienia determinacji i wielkiej wiary, wielkiego przekonania do tego, że to, co robimy ma sens i że to, co robimy będzie zaakceptowane także przez Polki i Polaków, bo po to tutaj jesteśmy.”

21 ministrów: „Odchudzamy rząd”

Premier Tusk poinformował o świadomej decyzji ograniczenia liczby ministrów konstytucyjnych do 21. Celem jest zwiększenie efektywności, lepsza koordynacja i wyraźniejsze przypisanie odpowiedzialności:

„Poinformowałem, że jednym z celów jest odchudzenie składu rządu – z 26 do 21 ministrów konstytucyjnych. Później nastąpi też zmniejszenie liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu.”

Nowy wicepremier Radosław Sikorski: silna pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Radosław Sikorski – dotychczasowy minister spraw zagranicznych – został mianowany wicepremierem ds. zagranicznych. To jeden z najmocniejszych ruchów kadrowych Tuska:

„Potrzebujemy jako rząd bardzo mocnej figury politycznej w relacjach międzynarodowych, dlatego poprosiłem naszych koalicjantów – i wszyscy uznali to za dość oczywiste – aby wicepremierem odpowiedzialnym za te obszary zagraniczne, europejskie i te trudne kwestie wschodnie był minister Radosław Sikorski w roli wicepremiera rządu.”

Ministerstwo Energii: jedna strategia, jeden głos

Nowy resort ma zakończyć chaos kompetencyjny w sektorze energetycznym. Na jego czele stanie Miłosz Motyka, który dotąd odpowiadał za OZE i elektroenergetykę.

„Tyle, co można zrobić bez ustaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, zrobimy – i to jest masywne działanie. Dlatego powołujemy Ministerstwo Energii. To jest ministerstwo, które będzie rozstrzygało kwestie, które do tej pory były częściowo w gestii ministra klimatu i środowiska, ministra przemysłu. Resort przemysłu i dział energia będą skupione w jednym ręku i gwarantuję także pełną współpracę nowego ministra energii pana Miłosza Motyki z dotychczasowymi moimi partnerami, którzy kwestiami energetyki się zajmowali, a więc pełnomocnika Wrochny, ale przede wszystkim – wszystkich spółek Skarbu Państwa, które działają w obszarze energii – tak, aby już jednoznacznie uwspólnić politykę energetyczną.”

Spółki Skarbu Państwa – koniec z kolesiostwem

Nowym ministrem aktywów państwowych został Wojciech Balczun. Premier postawił przed nim bardzo wyraźne zadanie: uczciwość, kompetencje i dobro wspólne.

„Rozmawiałem długo z nowym ministrem aktywów państwowych – dobrze rozumie, że państwo obecne jest w spółkach Skarbu Państwa nie po to, żeby jakieś partie tam desygnowały swoich kandydatów. To jest nieustanny bój i wiadomo, że kontrola państwowa w spółkach Skarbu Państwa polega na obecności polityków w tej dziedzinie, ale to musi być absolutnie nacechowane bezstronnością i wysokimi kompetencjami tych ludzi. Pan Wojciech Balczun – nowy minister aktywów państwowych – przyjął na siebie to zadanie.”

„Nie chodzi o maksymalizację zysków, ale o maksymalizację dobrostanu Polaków i maksymalizację szans dla naszych firm, aby mogły konkurować, a przy wysokich cenach energii nie będą mogły skutecznie konkurować z firmami z innych regionów. Tak więc to jest zadanie numer jeden.”

Superresort finansów i gospodarki – nowa jakość zarządzania

Na czele połączonego resortu stanął Andrzej Domański. To historyczne rozwiązanie ma zakończyć chaos i wprowadzić jedno centrum decyzyjne:

„Będzie jedno centrum działające transparentnie i będzie realizowało całościową politykę finansowo-gospodarczą. Dotychczasowy minister finansów pan Andrzej Domański będzie ministrem finansów i gospodarki. To jest pierwsze tego typu przedsięwzięcie chyba w całej naszej historii demokratycznej Polski, aby w jednym ręku skupić decyzje stricte gospodarcze i finansowe. To da realny wpływ do rozwoju gospodarczego.”

„Polityka finansowa i gospodarcza rządu musi być i będzie w jednym ręku. Zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni, instytucje, firmy będą wiedziały, że już nie ma bocznych ścieżek, drzwi, które nie zawsze się otwierają lub nie każdy może przez nie wejść.”

Kontrola, jakiej jeszcze nie było. Co miesiąc raport, co kwartał rozliczenie ministrów

Wprowadzono nowe stanowisko ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu – objął je Maciej Berek, dotychczasowy szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

„Szczególną rolę w rządzie będzie odgrywał minister Maciej Berek. Z mojego punktu widzenia to jest kluczowe miejsce, a więc – nazwa brzmi mało efektownie – będzie ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. A mówiąc ludzkim językiem: wspólnie z panem ministrem Berkiem i ministrem Janem Grabcem – szefem Kancelarii – oraz zespołem ludzi – i to nie będą ludzie na nowo zatrudnieni, ale weźmiemy tych, którzy mają najlepsze predyspozycje, z którymi do tej pory współpracowaliśmy w różnych miejscach – zbudujemy zespół kontrolingu i egzekucji tego, do czego się ministrowie zobowiązali.”

„Efekty prac będą rozliczane na bieżąco. Pierwsze efekty tego kontrolingu będą za miesiąc, a później co kwartał.”

„Jeśli ta permanentna kontrola i egzekwowanie tego, co do ministrów należy, doprowadzi do negatywnej rekomendacji pracy któregoś z ministrów, to będzie to oznaczało także zmianę w danym resorcie i to mówię bardzo, bardzo otwarcie. Wszyscy tu jesteśmy także od tego, by być rozliczanymi z naszych zobowiązań.”

Pozostali nowi ministrowie:

Zdrowie – Jolanta Sobierańska-Grenda

– Jolanta Sobierańska-Grenda Rolnictwo i rozwój wsi – Stefan Krajewski

– Stefan Krajewski Sprawiedliwość – Waldemar Żurek

– Waldemar Żurek Sprawy wewnętrzne i administracja – Marcin Kierwiński

– Marcin Kierwiński Kultura i dziedzictwo narodowe – Marta Cienkowska

– Marta Cienkowska Sport – Jakub Rutnicki

Tusk: „Polska staje się potęgą regionalną”

Premier nie ukrywał dumy z osiągnięć gospodarczych:

„Zmieniamy częściowo skład naszego gabinetu w dniach, kiedy Polska staje się 20. gospodarką świata, kiedy nasze PKB przekroczyło ten symboliczny bilion; kiedy Polska staje się – i nikt już tego nie kwestionuje – naprawdę potęgą regionalną, również dzięki temu, że budujemy najsilniejszą armię w tej części świata.”

Co dalej?

Na czwartek zaplanowano zaprzysiężenie nowego rządu, a na piątek – jego pierwsze posiedzenie.