Przykład

Pomimo przeniesienia procedury do urzędu, cały proces pozostanie pod ścisłą kontrolą organu publicznego. To kierownik USC będzie weryfikował, czy para spełnia wszystkie ustawowe warunki, a ostateczne rozwiązanie małżeństwa nastąpi dopiero z chwilą dokonania przez niego konstytutywnej wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa. Oznacza to, że sam wpis w rejestrze będzie miał moc prawną tworzącą nowy stan cywilny – podobnie jak ma to miejsce w przypadku tzw. ślubu konkordatowego, gdzie małżeństwo zawarte przed duchownym staje się prawnie wiążące dopiero po zarejestrowaniu go w USC.