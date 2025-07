Eksperymentowanie jako element rozwoju. Jak wspierać naukę i zaangażowanie pracowników?

Dla 70 proc. pracowników z pokolenia Z cotygodniowe zdobywanie nowych umiejętności jest jednym z podstawowych oczekiwań wobec pracodawcy. Młode pokolenie coraz częściej poszukuje w pracy sensu, wyzwań i realnych możliwości rozwoju. Dlatego firmy oferują coraz więcej różnorodnych inicjatyw wspierających naukę i zaangażowanie. Jednym z przykładów wspierania rozwoju zawodowego są organizowane przez warszawski Technologiczny Hub IT Procter & Gamble hackathony. Ich efekty to m.in. zwiększona innowacyjność, satysfakcja i retencja pracowników. Jak wyglądają w praktyce?

Hackathon jako forma doskonalenia umiejętności i współpracy

Według badania Deloitte „Gen Z & Millennial Survey 2025”, dla 70 proc. osób z pokolenia Z i 59 proc. millenialsów cotygodniowe zdobywanie nowych umiejętności stało się normą, a możliwości nauki trafiają do ścisłej trójki czynników decydujących o wyborze pracodawcy. Jednocześnie aż 86 proc. Gen Z i 84 proc. millenialsów oczekuje w firmie dostępu do mentora i systematycznego wsparcia rozwojowego.

Technologiczny Hub IT P&G odpowiada na te potrzeby nie tylko poprzez systematyczne planowanie ścieżek rozwoju swoich pracowników, ale także przez inicjatywy takie jak wewnętrzne hackathony. Biorący w nich udział pracownicy mogą poszerzać swoje kompetencje eksperymentując z nowymi technologiami, tworząc i testując innowacyjne pomysły, a jednocześnie działając na rzecz społeczności. I wszystko to w ramach regularnych godzin pracy.

Ważne Hackathony – kilkudniowe maratony kreatywnego programowania – są jednym z narzędzi rozwoju kompetencji technicznych, komunikacyjnych i współpracy. To przestrzeń do uczenia się przez działanie. W praktyce oznacza to, że młodzi specjaliści dostają dokładnie to, czego szukają: regularną naukę, wsparcie doświadczonych mentorów i możliwość intensywnej pracy przy projektach wdrażanych w praktyce, które przyspieszają rozwój ich kariery.

– Hackathony to wartościowe doświadczenie dla każdego – niezależnie od poziomu zaawansowania. Dla osób rozpoczynających pracę w IT to okazja do nauki i zdobycia doświadczenia poprzez realizację projektu – od pomysłu po wdrożenie. Natomiast bardziej zaawansowani stażem i doświadczeniem uczestnicy mogą zmierzyć się z rolami i wyzwaniami, których nie napotykają w codziennej pracy, co pozwala im rozwijać się w nowych kierunkach jako profesjonaliści IT – podkreśla Przemysław Ordyszewski, Senior Director of Engineering, Hub Technologiczny IT P&G. – Co więcej, widzimy, że takie inicjatywy nie tylko wzbogacają umiejętności pracowników, ale także budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za działania firmy, co jest niezwykle cenne dla naszego środowiska pracy – dodaje.

Programowanie i pomoc idą w parze

Technologiczny Hub IT P&G, organizując hackathony dla swoich pracowników, wspiera jednocześnie fundacje działające w obszarze zdrowia. Narzędzia powstałe w ich trakcie mogą realnie przysłużyć się społeczeństwu.

Przykład Przykład? Strona badambadam.pl, powstała podczas jednego z hackathonów, we współpracy z Fundacją Synapsis, która zajmuje się wsparciem dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Umożliwia samodzielne przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku autyzmu u dzieci i jest dostępna w wersji polskiej i angielskiej. Została opracowana w oparciu o system ankietowy M-CHAT-R, uznawany za skuteczne narzędzie do wczesnej diagnozy autyzmu. Platforma nie tylko zwiększa świadomość na temat autyzmu, ale także ułatwia dostęp do informacji i narzędzi potrzebnych do diagnozy.

Edycja 2025: współpraca z Fundacją Krwinka

Tegoroczna edycja hackathonu skupiła się na wsparciu Fundacji Krwinka, która wspiera dzieci chore onkologicznie i hematologicznie oraz ich bliskich. Zadaniem uczestników było stworzenie systemu do zarządzania magazynem fundacji, w którym przechowywane są prezenty oraz materiały do warsztatów i rehabilitacji. Nowy system ma na celu ułatwienie zarządzania zasobami, efektywne uzupełnianie magazynów oraz zapewnienie ciągłości realizacji celów fundacji. Takie rozwiązanie znacząco ułatwi pracę personelu fundacji oraz wolontariuszy w zakresie koordynowania działań pomocowych.

Przestrzeń do nauki i eksperymentów

Obok bieżącego planowania ścieżek rozwoju każdego pracownika, programu szkoleń wewnętrznych, wsparcia dla osób pragnących zdobywać zewnętrzne certyfikaty czy mentoringu, inicjatywy takie jak hacathon w Technologicznym Hubie IT P&G w Warszawie postrzegane są jako praktyczne narzędzia wspierania kompetencji. Pracownicy chętnie biorą udział nie tylko w hackathonach, ale również w innych projektach rozwojowych, takich jak np. chaos engineering.

Podsumowując, młodzi pracownicy często podkreślają, że rozwój utożsamiają z wyzwaniami i poczuciem wpływu. Właśnie dlatego format hackathonu tak dobrze wpisuje się w ich potrzeby. Pozwala budować kompetencje techniczne i komunikacyjne, rozwijać kreatywność, współpracować z osobami z innych zespołów i testować pomysły w bezpiecznym, wspierającym środowisku. Tego typu inicjatywy wzmacniają wizerunek Technologicznego Hubu IT P&G jako pracodawcy, który tworzy przestrzeń do nauki, współpracy i podejmowania działań społecznie istotnych.

Źródło: MSL Group