1200 zł dofinansowania na kolonie dla dzieci urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Sprawdź, jak dostać.

Zasiłki 2024 (pogrzebowy, macierzyński). Nie musisz brać z USC odpisu aktu stanu cywilnego, ZUS zrobi to sam

Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego czy zasiłku pogrzebowego niezbędny jest m.in. odpis właściwego aktu stanu cywilnego. Od kilku lat nie trzeba tego odpisu dostarczać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS sam wystąpi po niego do Urzędu Stanu Cywilnego.