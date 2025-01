Dziś ostatni dzień na wniosek o 1500 zł świadczenia "Aktywnie w żłobku" z wyrównaniem

2 stycznia 2025 roku to ostatni dzień na złożenie wniosku do ZUS o 1500 zł w ramach świadczenia "Aktywnie w żłobku" z wyrównaniem od października 2024 roku. Złożenie wniosku tylko dzień później oznacza dużą stratę pieniężną.

Wnioski do 2 stycznia 2025 roku

ZUS wypłaci 1500 zł za każdy miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego, licząc od października 2024 roku, jeśli rodzice złożą wniosek o "Aktywnie w żłobku" do dnia dzisiejszego. 2 stycznia 2025 roku to ostatni termin pozwalający na otrzymanie świadczenia z wyrównaniem. Jeśli więc dziecko chodziło do żłobka już od października, pozostały ostatnie godziny na otrzymanie wsparcia.

REKLAMA

Wniosek o "Aktywnie w żłobku po 2 stycznia 2025 roku

Co oznacza złożenie wniosku 3 stycznia 2025 roku i później? ZUS nie naliczy świadczenia od października 2024 roku, a od miesiąca złożenia wniosku. Składając wniosek do ZUS 2 stycznia, rodzice otrzymają (a właściwie placówka, do której dziecko uczęszcza) po 1500 zł za każdy miesiąc od października (do stycznia będzie to 6 tys. zł). Natomiast złożenie wniosku dzień później - 3 stycznia, oznacza otrzymanie 1500 zł jedynie za styczeń i kolejne miesiące, jeśli dziecko nadal będzie chodziło do żłobka. Jest to więc bardzo duża różnica.

2 miesiące od rozpoczęcia żłobka

Jak ZUS naliczy nowe "żłobkowe" po rozpoczęciu uczęszczania do żłobka przez dziecko? Rodzice mają 2 miesiące od tej daty na złożenie wniosku. Wówczas świadczenie "Aktywnie w żłobku" będzie przysługiwało od momentu, kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Jeśli złożą wniosek później, świadczenie naliczy się od miesiąca jego złożenia.