Od 3 stycznia 2025 r. inne terminy na złożenie wniosku "Aktywnie w żłobku". ZUS wypłacił ponad 151,2 tys. świadczeń "Aktywnie w żłobku" na 214,4 mln zł. Kolejne wypłaty z programu "Aktywny Rodzic" jeszcze w grudniu.

Świadczenia z programu Aktywny rodzic" skierowane są do rodziców i opiekunów dzieci do lat trzech. Program obejmuje trzy świadczenia: „Aktywnie w domu”, „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywni rodzice w pracy”. To ostatnie znane jest także jako "babciowe". 30 grudnia 2024 r. ZUS planuje wypłatę świadczeń "Aktywnie w domu oraz "Aktywni rodzice w pracy".

ZUS wypłacił ponad 151,2 tys. świadczeń "Aktywnie w żłobku" na 214,4 mln zł

W piątek, 20 grudnia 2024 r. na rachunkach bankowych żłobków znalazły się kolejne wypłaty świadczenia "Aktywnie w żłobku". ZUS wypłacił w grudniu ponad 151,2 tys. świadczeń „Aktywnie w żłobku” na kwotę przeszło 214,4 mln złotych – przekazał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. "Świadczenie aktywnie w żłobku" przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku" można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to prawo do świadczenia uzyska od 1 października, jeśli będą spełnione pozostałe warunki. Dotyczy to jednak tylko świadczenia „Aktywnie w żłobku”.

Aktywnie w żłobku: od 3 stycznia inne terminy na złożenie wniosku

Od 3 stycznia 2025 r. rodziców obowiązują inne terminy na złożenie wniosku o świadczenie "Aktywnie w żłobku". ZUS przypomina, że rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki. W takiej sytuacji otrzymają prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym maluch poszedł do żłobka, mimo że wniosek zostanie złożony w następnym miesiącu. Złożenie wniosku po upływie dwóch miesięcy (licząc od dnia, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka) będzie skutkowało tym, że ZUS przyzna świadczenie od miesiąca w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie przysługuje.