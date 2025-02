MRPiPS: Wykaz 17 świadczeń dla dzieci w 2025 r. Zasiłki, dodatki, zapomogi, alimenty 800+, Dobry Start, Aktywni Rodzice

W artykule zestawienie 17 najpopularniejszych świadczeń związanych z opieką nad dziećmi. Przygotowało je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Popularne świadczenie to oczywiście zasiłek rodzinny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2025 r.

Osoby, którym przyznano prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się także o dodatki do zasiłku rodzinnego). W kontekście osób samotnie wychowujących dzieci, należy wyróżnić zwłaszcza:

▪ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej, niż 386 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci),

▪ dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo),

▪ dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie),

▪ dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie),

▪ dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia),

▪ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko raz w roku szkolnym),

▪ dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły).

MRPiS: Wykaz 17 świadczeń na dzieci w 2025 r. Zasiłki, dodatki, zapomogi, alimenty 800+, Dobry Start, Aktywni Rodzice

Świadczeniami niezależnymi od prawa do pobierania zasiłku rodzinnego są:

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na nowo narodzone dziecko. Uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł netto na osobę w rodzinie,

świadczenie rodzicielskie (przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet do 71 tygodni).

zasiłek pielęgnacyjny (adresowany do osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnych dzieci, w wysokości 215,84 zł miesięcznie),

świadczenie pielęgnacyjne (przyznawane rodzicowi/opiekunowi w związku z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia, w wysokości 2988 zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2025 r. w wysokości 3287 zł miesięcznie).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica w przypadku bezskuteczności ich egzekucji.

Jest kryterium dochodowego, które wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 1000 zł miesięcznie. Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od 1 października 2024 r., tj. od początku okresu świadczeniowego 2024/2025. Realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zajmuje się gminny organ właściwy (w praktyce jest to ośrodek pomocy społecznej, urząd miasta/gminy lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie).

Popularne świadczenia to 800+, Dobry Start oraz Aktywny Rodzic

W katalogu tym są:

1. świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 800+” (przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, w wysokości 800 zł miesięcznie, bez względu na liczbę dzieci i dochód w rodzinie);

2. „Dobry Start” (przysługuje dla dziecka uczęszczającego do szkoły, wypłacane raz w roku w wysokości 300 zł – tzw. wyprawka szkolna, również bez względu na liczbę dzieci i dochód w rodzinie);

3. „Aktywny rodzic”:

▪ aktywni rodzice w pracy (przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, które nie uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego oraz nie są pod opieką opiekuna dziennego, w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami w wysokości 1900 zł miesięcznie na dziecko. Co ważne ww. świadczenie, po spełnieniu konkretnych warunków, może przysługiwać również rodzicom samotnie wychowującym dzieci, gdyż nie jest tu wymagana aktywność zawodowa obojga rodziców).

▪ aktywnie w żłobku (przysługuje jako dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy też sprawowanej opieki przez opiekuna dziennego, przyznawane co do zasady do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 1900 zł miesięcznie na dziecko).

▪ aktywnie w domu (przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia dziecka, w wysokości 500 zł miesięcznie. Jest to wsparcie kierowane do tych rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie są uprawnieni lub z własnej woli nie decydują się na skorzystanie ze świadczenia aktywni rodzice w pracy lub aktywnie w żłobku, gdyż w szczególności pozostają nieaktywni zawodowo lub ich dziecko nie uczęszcza do instytucji opieki).