800 plus 2025/2026. ZUS: wniosek do 31 kwietnia by mieć pewną wypłatę od czerwca. Kto dostanie świadczenie wychowawcze, gdy wniosek złoży każdy z rodziców?

Od czerwca ZUS będzie wypłacał 800 złotych na jedno dziecko w ramach nowego okresu świadczeniowego 2025/2026. Jeśli chcesz dostawać przelewy z ZUS-u musisz złożyć wniosek w formie elektronicznej, bo Zakład z urzędu nie przedłuży wypłaty na nowy sezon.

Wniosek złóż w kwietniu, a pieniądze dostaniesz już w czerwcu

Wnioski o przyznanie i wypłatę pieniędzy z tytułu świadczenia wychowawczego na nowy okres rodzice mogą składać od początku lutego br. ZUS przypomina, że jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze do 30 kwietnia, to ma gwarancję, że ZUS przyzna świadczenie od początku nowego okresu wypłat czyli od czerwca. W ślad za tym do końca czerwca Zakład przeleje pieniądze na wskazane przez rodzica konto bankowe.



Wysokość świadczenia wychowawczego zmieniła się na początku 2024 r. i od tego czasu wynosi 800 zł. (wcześniej 500 zł). Przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.



- Od początku lutego w województwie opolskim przyjęliśmy ponad 69 tysięcy wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres, który potrwa od czerwca 2025 roku do końca maja przyszłego roku. Do tej pory najwięcej wniosków jest z Opola i powiatu opolskiego, bo 19,9 tysięcy, a najmniej od rodziców z powiatu głubczyckiego – około 2,8 tysięcy. W całym kraju, od lutego do początku kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował ponad 3 miliony 150 tysięcy wniosków o wypłatę 800 plus na nowy okres świadczeniowy – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co jeżeli rodzic nie złoży wniosku o 800 plus do końca kwietnia?

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (maj, czerwiec itd.), ustalenie prawa oraz wypłatę świadczenia ZUS zrealizuje maksymalnie do 3 miesięcy. Przykładowo jeśli wniosek trafi do rejestru ZUS-u w maju, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca. Jeśli natomiast rodzic zdecyduje się wysłać wniosek dopiero w czerwcu, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca.

Wniosek można złożyć tylko elektronicznie

Wnioski o 800 plus można składać kilkoma kanałami. Rodzice chętnie korzystają z Platformy Usług Elektroniczych/eZUS oraz bezpłatnej aplikacji mZUS. Alternatywą jest korzystanie z bankowości elektronicznej lub serwisu internetowego eSKOK. ZUS będzie rozpatrywał wyłącznie te dokumenty, które wpłyną w formie elektronicznej.



Przed wysłaniem wniosku o świadczenie wychowawcze, warto sprawdzić poprawność wszystkich danych, zwłaszcza numeru PESEL dziecka i rachunku bankowego. To gwarantuje szybką wypłatę świadczenia.

Bez limitów i bez potrąceń

Decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego nie jest uzależniona od dochodów rodziców/rodzica i wysokości budżetu domowego. Należności z programu Rodzina 800+ są zwolnione z podatku, nie podlegają egzekucji komorniczej i nie są wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia np. o zasiłki z pomocy społecznej.

Komu ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze, gdy wniosek złoży każdy z rodziców?

Przyznanie i wypłata świadczenia może się opóźnić jeśli wniosek o 800+ na to samo dziecko wpłynie od dwojga rodziców. Jeśli rodzice wspólnie wychowują dziecko i prowadzą jedno gospodarstwo domowe, to pieniądze otrzyma osoba, która pierwsza złożyła wniosek. Świadczenie może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują opiekę naprzemienną. Wtedy świadczenie dzielone jest po równo, więc każdy z rodziców otrzyma po 400 zł.

800 plus nie tylko dla rodziców

Świadczenie wychowawcze mogą dostać nie tylko rodzice ale też opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego