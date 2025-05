Rozwód w 2025 i 2026 r. [FAQ]

Co może się zmienić w procedurach rozwodowych? Jakie są aktualne przepisy? Co trzeba wiedzieć o rozwodzie w 2025 2026 r.? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania!

rozwiń >

Czy aktualnie możliwy jest tzw. rozwód pozasądowy?

Rozwód pozasądowy to jedno z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aktualnie taka procedura nie jest możliwa. Rada Ministrów ma jeszcze w drugim kwartale 2025 r. przyjąć projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (UDER24), jednak to dopiero początek procesu legislacyjnego. Warto pamiętać, iż rozwiązanie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie będzie dostępne dla każdego z małżonków. Do najważniejszych warunków będą należały: nieposiadanie wspólnych małoletnich dzieci, co najmniej roczny staż związku małżeńskiego, zgoda małżonków. Tak jak dotychczas konieczną przesłanką rozwiązania małżeństwa będzie zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Ile kosztuje rozwód w 2025 i 2026 r.?

Na całkowity koszt rozwodu składa się wiele czynników m.in. to czy sąd ma orzekać o winie rozkładu pożycia, czy strona korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika np. adwokata, a także od stopnia skomplikowania sprawy.

O szczegółowych kwestiach można przeczytać w artykule pt. Ile dokładnie kosztuje rozwód?

Warto pamiętać, iż opłata od pozwu rozwodowego w 2025 r. nie zmieniła się i nadal wynosi 600 zł.

Co z mediacją w sprawach rozwodowych?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd może skierować strony do mediacji, jeśli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Celem mediacji może być też ugodowe załatwienie spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Mediacja w sprawie o rozwód nie jest obowiązkowa.

Kiedy rozwód nie wchodzi w grę?

Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Są jednak sytuacje, kiedy pomimo spełnienia tych przesłanek, rozwód nie jest dopuszczalny. Tak jest w przypadku, gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Co do zasady rozwód nie jest też dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Od tej zasady prawo przewiduje jednak wyjątki. Pierwszy dotyczy wyrażenia zgody na rozwód przez drugiego z małżonków, a drugi – sprzeczności odmowy rozwodu z zasadami współżycia społecznego.

Czy po rozwodzie będę płacił dożywotnie alimenty?

Alimenty na byłego małżonka bez ograniczeń czasowych są możliwe, ale tylko w określonych przypadkach. Obowiązek ten może dotyczyć tylko małżonka wyłącznie winnego rozkład pożycia, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Zawarcie kolejnego związku małżeńskiego przez byłego małżonka, który otrzymuje alimenty, spowoduje wygaśnięcie takiego obowiązku.

W jakim terminie mogę powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Obecnie termin ten jest dość krótki i wynosi trzy miesiące od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Niewykluczone, iż czas ten zostanie wydłużony. Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort sprawiedliwości (UDER22), małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, będzie mógł przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa w ciągu roku od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. „Taki czas pozwoli zarówno na przesłanie prawomocnego wyroku rozwodowego z sądu do urzędu stanu cywilnego, jak i jest wystarczająco długi do podjęcia przez rozwiedzionego małżonka świadomej i przemyślanej decyzji o nazwisku.” – czytamy w uzasadnieniu. Nowa ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszenia. W tym momencie nie wiemy jeszcze jaka będzie sytuacja prawna osób, dla których 3-miesięczny termin na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa nie zakończył biegu w dniu wejścia w życie nowych przepisów. Aktualnie projekt nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów.