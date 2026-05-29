Zgłoszenie w USC nie wystarcza. ZUS wyjaśnia kto i w jakim terminie powinien to zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie w USC nie wystarcza. ZUS wyjaśnia kto i w jakim terminie powinien to zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

29 maja 2026, 10:56
Zgłoszenie w USC nie wystarcza. ZUS wyjaśnia kto i w jakim terminie powinien to zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego
Zgłoszenie w USC nie wystarcza. ZUS wyjaśnia kto i w jakim terminie powinien to zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego
Narodziny dziecka to wyjątkowy czas dla rodziców, ale także moment, w którym trzeba zadbać o ważne formalności. Jedną z nich jest zgłoszenie noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu dziecko będzie mogło korzystać z bezpłatnej opieki medycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Zgłoszenie urodzenia dziecka w USC nie zastępuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

- Samo zgłoszenie narodzin dziecka w urzędzie stanu cywilnego nie oznacza jeszcze automatycznego objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby dziecko miało prawo do bezpłatnej opieki medycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, należy zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

7 dni na zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Rodzice mają 7 dni na zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego od momentu powstania obowiązku objęcia go tym ubezpieczeniem. Osoby pracujące dokonują zgłoszenia za pośrednictwem pracodawcy lub zleceniodawcy, osoby bezrobotne w urzędzie pracy, natomiast przedsiębiorcy przekazują formularz ZUS ZCNA bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić elektronicznie przez platformę eZUS, pocztą lub osobiście w placówce.

Jeśli dziecko nie ma jeszcze numeru PESEL, zgłoszenia dokonuje się na podstawie numeru PESEL rodzica. Po nadaniu numeru PESEL dla dziecka dane należy zaktualizować.

Zgłoszenie malucha do ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne i nie wpływa na wysokość składki zdrowotnej. Niezależnie od liczby zgłoszonych członków rodziny składka zawsze wynosi 9 proc.

Do 18., a nawet do 26. roku życia

Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę nawet do 26. roku życia. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny, ubezpieczenie przysługuje bez względu na wiek.

Do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko zazwyczaj zgłaszają rodzice, ale są sytuacje, gdy mogą to zrobić dziadkowie będący emerytami lub rencistami. Dotyczy to przypadków, gdy rodzice dziecka nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, wnuk nie jest objęty ubezpieczeniem z innego tytułu (np. jako uczeń, student, pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba bezrobotna) oraz prowadzi z dziadkami wspólne gospodarstwo domowe.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
