Bezrobocie w Polsce spada, ale rynek pracy nadal wysyła niepokojące sygnały. GUS pokazał nowe dane

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Choć w kwietniu 2026 liczba bezrobotnych ponownie spadła, eksperci zwracają uwagę na słabą liczbę ofert pracy oraz wyraźnie gorszą sytuację niż rok wcześniej. Sezonowy spadek bezrobocia nie zmienia faktu, że rynek pracy pozostaje pod presją.

GUS zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2026. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 934,3 osób i była o 15,5 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 131,6 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zgodne z naszą prognozą. Kwietniowy spadek bezrobocia jest sezonowy. To miesiąc, w którym krzepnie popyt na pracowników sezonowych (w tym w rolnictwie, budownictwie, usługach turystycznych). Tegoroczny spadek liczby bezrobotnych był mniejszy niż przed rokiem.

Sezonowy spadek bezrobocia nie zmienia obrazu rynku pracy

W kwietniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 89,3 tys. wobec 99,6 tys. w marcu i 91,5 tys. w kwietniu roku 2025. Jednoczenie w kwietniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 104,8 tys. osób wobec 104,8 tys. w marcu oraz 118,7 tys. w kwietniu roku 2025.

Zwraca uwagę wciąż słaba sytuacja w z w zakresie liczby ofert pracy. Pojawiło się na przestrzeni kwietnia 38,3 tys. po 46,4 tys. w marcu, ale wobec 73,4 tys. przed dwunastoma miesiącami. To wciąż niski poziom, przyzwyczajeni byliśmy niegdyś do tego, że ofert pracy pojawiało się każdego miesiąca 70 – 90 tys.

Kwietniowy spadek liczby bezrobotnych ma więc przede wszystkim charakter sezonowy, związany z rozpoczęciem prac w sektorach takich jak rolnictwo, budownictwo czy turystyka. Dane pokazują jednak, że aktywność pracodawców pozostaje wyraźnie słabsza niż rok temu.

Stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu kwietnia 6,0% była o 0,1 pkt proc. niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie stopa bezrobocia okazała się wyższa niż przed rokiem o 0,8 pkt. proc. Jest to pogorszenie w stosunku do miesięcy z początku 2025 roku, kiedy stopa bezrobocia była porównywalna do tej sprzed dwunastu miesięcy lub niewiele tylko wyższa. Poziom stopy bezrobocia w był zgodny z naszą prognozą i średnią z prognoz rynkowych.

Dane GUS pokazują więc stopniowe pogorszenie sytuacji na rynku pracy w ujęciu rocznym, mimo że miesiąc do miesiąca wskaźniki pozostają relatywnie stabilne. Szczególnie widoczny jest wzrost liczby bezrobotnych względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Liczba pracujących praktycznie nie rośnie

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 637 tys. osób była w kwietniu wyższa niż przed rokiem o 4 tys. tj. 0,02%. Aktywnych zawodowo było w końcu kwietnia 15 572 tys. osób – około 135 tys. i 0,9% więcej niż przed rokiem.

To oznacza, że choć liczba osób aktywnych zawodowo rośnie, to wzrost zatrudnienia pozostaje praktycznie niezauważalny. Rynek pracy wciąż nie wrócił do dynamiki obserwowanej w poprzednich latach.

Eksperci prognozują dalszy spadek bezrobocia latem

Kwiecień to zazwyczaj kontynuacja okresu wiosenno–letniego wzrostu popytu na pracowników sezonowych. Wiosną i latem bezrobocie powinno więc spadać i w lokalnym minimum stopa bezrobocia wynosić będzie 5,8% a liczba bezrobotnych 900 tys. Dla grudnia 2026 oczekiwana jest stopa bezrobocia 6,0% przy liczbie bezrobotnych bliskiej 930 tys. osób.

Prognozy wskazują więc na utrzymanie względnej stabilizacji rynku pracy w kolejnych miesiącach, choć eksperci podkreślają, że kluczowym wyzwaniem pozostaje odbudowa popytu na pracowników i wzrost liczby nowych ofert zatrudnienia.