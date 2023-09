Rodzice, których dziecko uczęszcza do żłobka mogą zawnioskować o dofinansowanie. To nawet 400 zł miesięcznie. Trzeba jednak spełnić określone warunki.

Rodzicom przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Można je otrzymywać nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia.

Jakie są najważniejsze zasady?

1. Świadczenia można łączyć, ale nie wszystkie

Przy przyznaniu dofinansowania do żłobka nie obowiązuje kryterium dochodowe. Można otrzymywać jednocześnie świadczenie wychowawcze (500 plus) i dofinansowanie do żłobka.

Inaczej jest jednak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego. Za ten sam okres na dane dziecko można otrzymać albo rodzinny kapitał opiekuńczy, albo dopłatę do żłobka. Rodzic wybiera zatem rodzaj świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Można na przykład na jedno dziecko pobierać RKO, zaś na inne – świadczenie żłobkowe. Możliwe jest też przyznanie świadczenia żłobkowego na drugie i lejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które został pobrany kapitał.

2. Dofinansowanie nie zawsze wynosi 400 zł miesięcznie

Dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w placówce. Chodzi tu o miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Nie wlicza się do niej opłaty za wyżywienie. Na dziecko, które zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną przyznaje się świadczenie dla każdego z rodziców, czyli maksymalnie po 200 zł.

3. Wniosek przyjmuje ZUS

Obsługą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć tylko w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

4. Nie warto zwlekać z formalnościami

Wniosek o świadczenie można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do placówki. Warto to zrobić w ciągu dwóch miesięcy, wówczas ZUS przyzna świadczenie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku. Gdy zrobimy to później, to ZUS przyzna dopłatę od miesiąca złożenia wniosku.

5. Dofinansowanie wpłynie na konto placówki

ZUS przekazuje dofinansowanie rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Warto też pamiętać, iż ze wsparcia można skorzystać, jeżeli placówka jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Podobnie jest w przypadku rejestru dziennych opiekunów.