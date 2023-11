"Jeśli ktoś jeszcze wniosku o 300 plus nie wysłał do ZUS-u, to warto się pospieszyć. Ostateczny termin na jego złożenie upływa 30 listopada. Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada" - podkreśla Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Już tylko 2 tygodnie zostały rodzicom i opiekunom na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu „dobry start". Termin mija 30 listopada. W minionym 2022 roku rodzice na Dolnym Śląsku złożyli 249, 7 tys. wniosków o 300 plus na 335,7 tys. dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już drugi rok przyznaje i wypłaca pieniądze z programu "Dobry Start" nazywane popularnie wyprawką szkolną.

W ramach programu rodzice - bez względu na swoje dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

- Jeśli ktoś jeszcze wniosku o 300 plus nie wysłał do ZUS-u, to warto się pospieszyć. Ostateczny termin na jego złożenie upływa 30 listopada. Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada - przestrzega Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Sprawdźmy numer konta

Rzeczniczka dodaje, że bardzo ważne jest przy wypełnianiu wniosku nawet kilkukrotne sprawdzenie numeru konta. Pieniądze ZUS będzie wypłacał tylko na konto, więc ważne jest, aby numer był poprawny. Błąd w numerze konta to jeden z najczęstszych błędów, jaki popełniają wnioskujący

Rzeczniczka wyjaśnia, że wyprawkę dostaje rodzic raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wniosek o wypłatę z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Wniosek online

- Złożenie wniosku jest banalnie proste. Rodzice najczęściej korzystają z aplikacji mZUS, własnego internetowego banku i konta na PUE ZUS żeby przesłać wniosek – dodaje Kowalska-Matis.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu" poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu - czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.

Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus" będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Płatność bezgotówkowa to, bowiem znacznie tańsza i bezpieczniejsza forma niż przekaz gotówkowy.