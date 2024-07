Do kiedy Dobry start 2024? Do jakiego wieku dziecka przysługuje?

Do kiedy wniosek o Dobry start 300+ można składać w 2024 roku? Kiedy będzie wypłata 300 zł, gdy wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu? Do jakiego wieku dziecka przysługuje 300+?

Co to Dobry start?

Dobry start to ogólnopolski program wspierający edukację polskich uczniów. Program zakłada wypłatę świadczenia 300+ (300 zł) dla rozpoczynających rok szkolny, a więc raz w roku. Wsparcie ma być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów i innych przyborów niezbędnych do edukacji szkolnej czyli na tzw. wyprawkę szkolną.

Świadczenie 300+ przyznawane jest bez względu na dochód i na każde dziecko w rodzinie.

Ważne W ramach programu Dobry start rodzice otrzymują równo 300 zł wsparcia. Nie odprowadza się od tej kwoty podatku dochodowego. Świadczenie to nie podlega również egzekucji komorniczej.

Dla kogo Dobry start?

Dobry start jest przewidziany dla:

rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych

osób uczących się (osoby pełnoletnie uczące się w szkole, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, oraz osoby usamodzielnione, o których mowa w ustawie).

Powyższe osoby otrzymują to świadczenie raz w roku na wniosek.

Dobry start przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dziecko, niezależnie od dochodu w rodzinie. Nie ma wpływu na pobierane zasiłki z pomocy społecznej.

Do jakiego wieku przysługuje Dobry start 300+?

Do którego roku życia można pobierać Dobry start? 300+ przysługuje do ukończenia 20 roku życia. Co ważne, ukończenie 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym również uprawnia do 300 zł na wyprawkę.

Do ilu lat 300 zł przyznaje się rodzicom dzieci niepełnosprawnych? Na dzieci niepełnosprawne można pobierać 300+ aż do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Przykład Uczeń rozpoczynający rok szkolny 2024/2025 w technikum, który ukończył w lipcu 2024 roku 20 rok życia, ma prawo do świadczenia 300+.

Przedszkole i zerówka a Dobry start – od kiedy?

Od kiedy przyznawane jest świadczenie Dobry start? Czy przedszkole i zerówka uzasadnia wypłatę 300+? Nie. Świadczenie należy się dopiero uczniom.

Przedszkolaki nie mają prawa do 300+. Nie ma przy tym znaczenia czy jest to zerówka szkolna czy przedszkolna. Pierwsze wnioski powinni więc składać rodzice dzieci rozpoczynających 1 klasę szkoły podstawowej.

Potwierdza to § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z którym świadczenie dobry start nie przysługuje:

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dobry start dla studentów?

Świadczenie 300+ z programu Dobry Start nie przysługuje studentom. Dotyczy tylko uczniów edukujących się w szkołach, a nie w szkołach wyższych. Za szkoły uważa się:

szkołę podstawową,

szkołę ponadpodstawową,

klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,

szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także

młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

specjalny ośrodek wychowawczy,

ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Gdzie złożyć wniosek o Dobry start?

ZUS zajmuje się rozpatrywaniem i wypłacaniem świadczenia 300+. Wnioski składa się tylko elektronicznie na:

PUE ZUS (lub aplikacja mZUS)

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Do kiedy wniosek o Dobry start 2024?

Wniosek o Dobry start składa się od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. W przypadku złożenia wniosku o 300+ w lipcu i sierpniu 2024 r., ZUS powinien przelać pieniądze do 30 września 2024 r. Składając wniosek w późniejszych miesiącach, wypłaty można spodziewać się do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Przykład Poprawny i kompletny wniosek o Dobry start został złożony do ZUS dnia 11 września 2024 r. ZUS musi dokonać wypłaty 300 zł do dnia 11 listopada 2024 r.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, świadczenie przysługuje, jeżeli w terminie od lipca do listopada toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.