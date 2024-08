1 listopada 2024 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. Samotny rodzic może starać uzyskać od 288 zł do 328 zł. Chodzi o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Od czego zależy jego wysokość?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna zarówno wysokość zasiłku rodzinnego, a także wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostaną takie same.

Od 288 zł do 328 zł dla samotnego rodzica od 1 listopada 2024 r.: zasiłek rodzinny

Wysokość zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku dzieci. Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, lub 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Należy pamiętać, że trzeba spełniać kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jest ono trochę wyższe, bo wynosi 764 zł, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, w tym matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, pod warunkiem że:

drugi z rodziców dziecka nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka może także pobierać osoba ucząca. Przysługuje on w przypadku, gdy rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi miesięcznie 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy dana osoba będzie wychowywała samotnie dziecko do lat 5, może starać się o zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, które będą łącznie wynosiły 288 zł miesięcznie. W przypadku gdy dana osoba będzie wychowywała samotnie dziecko powyżej 18 roku życia, ale poniżej 24 roku życia - przy założeniu, ze spełnia kryteria dochodowe - i będzie pobierała zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, otrzyma 328 zł miesięcznie.

Warto także pamiętać, że kwota dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie wyższa w przypadku wychowywania większej liczby dzieci. W niektórych przypadkach, kwota tego dodatku może zostać zwiększona. Więcej informacji na temat tego dodatku można przeczytać tu: 193 zł miesięcznie dla osoby samotnie wychowującej dziecko od 1 listopada 2024 r. - Infor.pl

Od 288 zł do 328 zł dla samotnego rodzica od 1 listopada 2024 r.: wniosek

Wniosek na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. Wniosek można także złożyć w trakcie trwania okresu zasiłkowego, jednak będzie on wtedy wypłacany od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października 2025 r.