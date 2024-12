124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia w 2025 r. Jak wnioskować o dodatkowe pieniądze? Kto może wystąpić o 124 zł miesięcznie na dziecko? Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek, by je otrzymać?

Od 1 listopada 2024 r. obowiązuje nowy okres zasiłkowy. Od tego też momentu zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r., które określiło m.in. wysokość zasiłku rodzinnego. Wysokość świadczeń rodzinnych ( z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego) podlega weryfikacji co trzy lata.

124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia w 2025 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia od 1 listopada 2024 r. wynosi 124 zł. Jest to ta sama kwota. Na skutek weryfikacji wysokości zasiłku rodzinnego – nie została podniesiona. Wysokość wszystkich zasiłków rodzinnych przysługujących na dzieci do 24 roku życia pozostała na tym samym poziomie. Zasiłek na dziecko do 5 roku życia przysługuje w wysokości 95 zł. Zaś na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia, ale do ukończenia 24 roku życia przysługuje w wysokości 135 zł miesięcznie. Warto pamiętać, że do zasiłku rodzinnego przysługuje szereg dodatków.

Zasiłek rodzinny 2025 r.: ograniczenia wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, lub w przypadku kontynuowania nauki – do ukończenia przez nie 21 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez nie 24 lat, ale pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. Zasiłek rodzinny przysługuje także osobom pełnoletnim, niebędącym na utrzymaniu rodziców. Takie osoby mogą pobierać go do ukończenia 24 roku życia, ale tylko pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Zasiłek rodzinny 2025 r.: komu przysługuje, kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Przysługuje także osobie pełnoletniej, uczącej się, która nie jest na utrzymaniu rodziców. Chodzi o sytuację, w której oboje rodziców nie żyje, bądź są zobowiązani do płacenia alimentów. Należy pamiętać, że jest zależny od dochodu. Przysługuje w momencie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Zasiłek rodzinny 2025 r.: wniosek, okres zasiłkowy

1 listopada 2024 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. Zakończy się 31 października 2025 r. By ubiegać się o zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można pobrać np. ze strony Emp@tia. Do wniosku należy dołączyć m.in. skrócony odpis aktu urodzenia, zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny, a także oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki dziecka ( w przypadku osób powyżej 18 roku życia), orzeczenie o niepełnosprawności ( w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Osoby samodzielne, uczące się powinny dołączyć kopię aktu zgonu rodziców. Cudzoziemcy powinni przygotować kopię karty pobytu, a osoby samotnie wychowujące dziecko, kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka. Przy składaniu wniosku warto pamiętać, że prawo do zasiłku przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku ( z prawidłowo wypełnionymi dokumentami) do końca danego okresu zasiłkowego.

